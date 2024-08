Hetente kétszer menetrendszerinti légijárat a kínai Sencsen városából

Megérkezett az első menetrend szerinti légijárat a kínai Sencsen (Shenzhen) városából Budapestre pénteken, a Hainan Airlines hetente kétszer szállít majd utasokat a kínai nagyváros és a magyar főváros között.

Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes államtitkára, egyben a Budapest Airport igazgatóságának tagja szerint a meglévő Kína-Budapest járatok hozzájárultak a kapcsolatok erősödéséhez. Sencsen a külföldi befektetések központja Kínában – hangsúlyozta.

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete elmondta: Magyarország és Kína idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóját, a járatnyitás a fontos kínai városba 21-re növeli a heti járatok számát az országok között, és két hónapon belül ez a harmadik járatnyitás.

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese elmondta: ebben az évben már 430 ezer utasnak lesz lehetősége Kína és Magyarország között repülni, a régió legkiterjedtebb hálózatát biztosítják a két ország között.

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója úgy vélekedett, hogy ez a magyar EU elnökségi félév egyik nyitóeseményeként megszervezett nagysikerű EU-Kína Turizmus Dialógus rendezvényével is kifejeződött.

Az üléskapacitások bővülése azonnal megjelenik a vendégéjszakák számának növekedésében is. Ezt igazolja a kínai turisztikai forgalom alakulása is: csak az idei év első hat hónapjában csaknem két és félszer annyi vendéget fogadott Magyarország Kínából, mint egy éve. A kínai utazók által eltöltött, immár vidéken is örvendetesen növekvő vendégéjszakaszám pedig több mint megduplázódott 2023 első félévéhez képest. Ezzel Budapest immár 10. legfontosabb küldőpiacává lépett elő Kína.

Yan Bo, a Hainan Airlines alelnöke elmondta, hogy hetente kétszer szállítanak majd utasokat a kínai nagyváros és a magyar főváros között.