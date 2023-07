Hiába az ukrán feketelista, az oroszok vígan nyalhatják a Magnumot

A Magnumot is gyártó Unilever továbbra is sok pénzt keres Oroszországban. Ukrajna ezért felvette a “nemzetközi háborús szponzorok” listájára, és azt követeli, hogy vonuljon ki az országból. A cégnek azonban esze ágában sincs távozni az orosz piacról.

Az Oroszországban továbbra is tevékenykedő nyugati cégeket gyakran pellengérre állítják, hogy nem vonultak még ki a a háborús agresszor piacáról. Így járt most az Unilever is: Ukrajna felvette a brit fogyasztási cikkeket gyártó vállalatot a “nemzetközi háborús szponzorok” listájára, és ezt az Oroszországban folytatott tevékenységével indokolta – számolt be a Spiegel.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség döntését a vállalat Orosz Föderációban való jelenlétével és az orosz államnak történő “magas adófizetéseivel” indokolta. Az Unilever ezáltal támogatja “az agresszor gazdaságát” és az “Ukrajna elleni orosz háború folytatását“. Az Unilever jól ismert márkái közé tartozik a Dove kozmetikum és a Magnum jégkrém is.

A B4Ukraine civil szervezet értékelése szerint az Unilever az egyik legnagyobb külföldi adófizető Oroszországban. Ami számos német és amerikai vállalatra is igaz. A kritikusok szerint mindannyian biztosítják, hogy Moszkva finanszírozni tudja az Ukrajna elleni háborúját.

Az Unilever viszont megvédte oroszországi üzletágát. Továbbra is kiáll egy februárban kiadott nyilatkozat mellett, amelyben a vállalat elítélte a háborút, mint az orosz állam “brutális” és “értelmetlen” cselekedetét. Közölte, hogy leállította az importot és az exportot, de “orosz gyártmányú élelmiszereket és higiéniai termékeket szállít az országban élő embereknek“.

Az Unilever 2022-ben nettó nyereségének két százalékát termelte oroszországi tevékenységéből a cég adatai szerint. A számok szerint a vállalat mintegy 303 millió eurónak megfelelő összeget fizetett adóként az országban.

Az Oroszországból való kilépés nem lenne egyszerű, érvelt az Unilever a BBC szerint. Az üzletet kisajátíthatná vagy átvehetné az orosz állam. Nincs mód az üzlet olyan módon történő eladására, amely “nem kedvez az orosz államnak és nem védi az alkalmazottainkat“. Ezért az üzlet folytatása “szigorú feltételek mellett” a legjobb megoldás.

A nyugati vállalatoknak néha valóban nehézséget okozhat, hogy egyáltalán kivonuljanak Oroszországból. A Kreml gyakran titkosszolgálati módszerekkel próbál nyomást gyakorolni a vállalatokra, hogy megtartsák befektetéseiket az országban. Nemrégiben olyan terveket is bejelentettek, hogy a “rosszalkodó” nyugati cégeket Oroszországban elkobozzák, és a vagyontárgyakat leütési áron továbbértékesítik.

Londonban hétfőn ukrán és brit aktivisták tüntettek az Unilever székháza előtt. A beszámoló szerint ott egy plakáton a Dove reklámja volt látható, amelyen modellek helyett sebesült ukrán katonák szerepeltek.