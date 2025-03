Hódít a franchise: sokan keresik a biztonságos vállalkozási formát

A nehezebb gazdasági körülmények, a válság egyik következménye, hogy megnövekedett a franchise-vállalkozások népszerűsége. Számos iparágban virágzik a franchise-rendszer, egyre több gyorsétterem, kávézó, ingatlanközvetítő, fitneszterem választja ezt a vállalkozási formát. A kezdő vállalkozók számára különösen vonzóak a hálózatok, hiszen ez egy biztonságos és kiszámítható módja a vállalkozás indításának. Világszintű tendencia, hogy az egyik legsikeresebb franchise-koncepció az oktatás területe.

Akár az egyre népszerűbb munkáshitel, akár az év első néhány hónapjában lejáró magyar állampapírok után érkező „kamateső” is arra ösztönözhet sokakat, hogy vállalkozás indításába fogjanak. Egy saját üzlet létrehozása azonban rengeteg kihívással járhat, míg egy franchise esetében az új tulajdonos már egy kipróbált, jól működő rendszerbe léphet be. A franchise lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozók egy bevált üzleti modellt kövessenek, és támogatást kapjanak a működéshez.

Jön Magyarország legnagyobb franchise-rendezvénye

Franchise-hálózatok tekintetében rendkívül széles a magyarországi paletta, a sok tízmilliós befektetési igénytől a néhány milliós indulási összegig, számtalan koncepció megtalálható a piacon.

„Jelenleg minden várakozást felülmúlóan szárnyal a pilatesstúdiók népszerűsége, de sok szempontot kell mérlegelni, mielőtt valaki franchise-vállalkozásba kezd. Fontos például, hogy mi az a tudás, amit átad a vállalkozónak a rendszergazda” – hangsúlyozta a szakértő. „Természetesen a franchise sem garancia a sikerre, hiszen a befektetés mellett elengedhetetlen az elkötelezettség és a rengeteg befektetett munka is” – fogalmazott a főtitkár.

A Magyar Franchise Szövetség célja, hogy bemutassa a vállalkozók számára az elérhető franchise-hálózatokat, hogy segítséget nyújtson a választáshoz. A szervezet ezért idén is megrendezi a nagy sikerű Franchise Expót, Magyarország legnagyobb franchise-eseményét.

A rendezvénynek 2025. április 3-án a Lurdy Ház ad otthon, a szervezők több mint hatszáz résztvevőre számítanak, mintegy 40 kiállító várja majd az érdeklődőket. Már a tavalyi évben is közel 700 látogatót vonzott az esemény.

„Több mint 300 franchise-hálózat tevékenykedik az országban, összesen 20.000 egységgel. A néhány partnerrel bíró induló hálózatoktól kezdve, a több ezer átvevővel rendelkező óriásokig megismerkedhetnek majd a piac szereplőivel az expo résztvevői” – tájékoztatott dr. Mandel Katalin. „A kiállítás célja az is, hogy a magyarországi és a külföldi hálózatok partnerekre találjanak. Egész napos szakmai programokkal várjuk azokat, akik többet akarnak tudni a franchise-rendszerekről, illetve azokat is, akik szeretnének valamilyen hálózatban tevékenykedni, és ehhez segítségre van szükségük.”

Az idei rendezvényre a franchiseexpo.hu oldalon regisztrálhatnak az érdeklődők.

Rekordszámú tagság a szakmai szervezetnél

„Általában azok választják a franchise formát, akik szabadulnának az önálló vállalkozás terheitől, kilépnének az alkalmazotti létből, de óvatosak, esetleg, akik üzlethelyiséggel rendelkeznek, és ahhoz keresnek koncepciót, vagy olyan fiatalok, akik vállalkozóként képzelik el a jövőjüket” – mondja dr. Mandel Katalin, a Magyar Franchise Szövetség főtitkára.

A szakértő kiemelte, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet, a magas ingatlanárak is egyre több vállalkozót terelnek a franchise-hálózatok felé.



A Magyar Franchise Szövetség főtitkára beszámolt arról is, hogy az elmúlt évben új csúcsot ért el a szervezet taglétszáma, és a partnereik kiemelkedően sikeresek a nemzetközi piacon is. Dr. Mandel Katalin kiemelte, hogy a legjelentősebb szakmai megmérettetésen, a Global Franchise Award 2024 versenyben a Best Retail Franchise kategóriában első helyet szerzett a BENU Magyarország Zrt., a szintén a szervezet tagjai között szereplő Logiscool pedig döntős volt a Legjobb Gyermekeknek Szóló Szolgáltatás és Oktatási Franchise kategóriában.