Hozzon ki többet a pénzéből: Az egészségpénztári és nyugdíjpénztári megtakarítások előnyei

A tudatos pénzügyi tervezés egyre fontosabb a munkavállalók életében, ezt mutatja az egészség- és nyugdíjpénztári megtakarítások növekvő népszerűsége. A munkáltatók is felismerték, hogy az ilyen juttatások növelik a cég vonzerejét és a munkavállalók lojalitását – fejtette ki Danczák Balázs, az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár és MBH Gondoskodás Egészségpénztár értékesítési menedzsere AzÜzlet HR és cafeteria konferenciáján. Hozzátéve: a munkaadók is azt tapasztalják, hogy az ilyen juttatások növelik a cég vonzerejét.

Miért éri meg?

Miközben a munkavállalók számára továbbra is a bér az elsődleges szempont, a fizetés melletti juttatások is egyre hangsúlyosabb szerepet játszanak a cégválasztásban és a jól képzett munkaerő megtartásában – érvelt Danczák Balázs.

A legfontosabb üzenet az egészségpénztár kapcsán, hogy egy olyan célzott pénzügyi tartalékot hozhatunk létre, amelyhez bármikor hozzáférhetünk a saját és családtagjaink egészségügyi kiadásainak fedezésére. Ennek köszönhetően, váratlan esetben, nem kell egy összegben előteremteni a szükséges pénzt.

Kihasználhatjuk a hétköznapi költségektől kezdve orvosi ellátásra, gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, szemüvegre vagy a gyermekvállaláson és gyermeknevelés kiadásain át az egészséges otthon kialakításáig számos szolgáltatásra. Egészségpénztári tagként emellett álláskeresési támogatás vagy táppénz kiegészítés is igénybe vehető.

A vállalatok a munkavállalóik számára rendszeresen vagy eseti jelleggel nyújthatnak támogatást. Az egyik legfontosabb érv az adókedvezmény: azok, akik személyi jövedelemadót (SZJA) fizetnek munkajövedelmük után, az önkéntes egészségpénztárba befizetett egyéni és munkáltatói összeg 20%-át visszaigényelhetik, sőt kétéves lekötés és prevenciós szolgáltatások esetén további 10%-10%-os adójóváírás érvényesíthető a meghatározott keretösszegen belül. Mivel a visszaigényelhető összeg maximuma évente 150 000 forint, az adóoptimalizálás szempontjából érdemes évente 750 000 forintot befizetni.

Miért éri meg a munkáltatóknak?

A munkáltatónak nincs lényeges különbség a bér és az egészség- vagy nyugdíjpénztári hozzájárulás között, mert az adóteher ezeknél hasonló. Azonban a munkavállaló számára kedvezőbb ez a lehetőség, ha vissza tudja igényelni az SZJA-t. Így a munkáltató számára is előnyös ez a megoldás, mert azonos ráfordítás mellett magasabb nettó juttatást tud nyújtani.

Miközben az általános gyakorlat az, hogy a munkáltató a munkavállalóra hagyja, hogy mihez kezd az egészségpénztárba fizetett összeggel, van további kedvező juttatási lehetőség is.

Az MBH Gondoskodás Egészségpénztár alacsony havidíjú, értékes biztosítási védelmet tartalmazó vállalati és egyéni egészségbiztosítási csomagokat is kínál, amely szintén nagy segítséget jelenthet a tagok számára. Egy jól megválasztott egészségbiztosítási csomag gyorsabb és jobb ellátást biztosít, csökkentve a betegszabadságok és kieső munkaórák számát.

„Még mindig kevésbé ismert és alkalmazott módszer, az úgynevezett célzott szolgáltatás, amely a munkabérrel szemben kedvezményesen, 33,4%-os adóteherrel adózik. Ehhez mindössze arra van szükség, hogy a munkáltató egy meghatározott egészségügyi juttatási csomagot állítson össze, melyhez az MBH Gondoskodás Egészségpénztár teljes körűen alkalmazkodik. Ebben az esetben a munkáltató megszabhatja, hogy az egészségpénztári keretből milyen egészségügyi szolgáltatások vehetők igénybe, például szűrővizsgálatok, egészségbiztosítás, gyógyszerek vagy más, előre meghatározott célok, amivel kedvezőbb adózás mellett támogathatják a munkavállalókat. A juttatás kiterjeszthető minden munkavállalóra, vagy célzottan meghatározott csoportokra, például fizikai dolgozókra, menedzserekre, sőt akár nemek szerint differenciált csomagok is kialakíthatóak.”

Milyen előnnyel jár a nyugdíjpénztári juttatás és megtakarítás?

Az önkéntes nyugdíjpénztár kapcsán Danczák Balázs szerint az idő múlásával egyre fontosabbá válik, hogy a munkavállalók már aktív éveikben rendszeresen takarékoskodjanak. Különösen 35 éves kortól tudatosodik a munkavállalókban, hogy időskorukra szükség lehet a kiegészítő megtakarításra.

A nyugdíjpénztári juttatás versenyelőnyt ad, segíti a szakemberek megtartását és erősíti a munkáltatói márkát. Egy olyan munkahely, amely a dolgozók hosszú távú biztonságára is gondol, stabilabb és vonzóbb környezetet teremt a jelenlegi és a leendő munkavállalók számára.

„Minél fiatalabb valaki, annál kisebb összeggel kezdheti a megtakarítást, sőt hosszabb befektetési idő alatt a hozamok jelentős növekedést eredményezhetnek. Havi 5.000 forintos befizetéssel már érdemi tőkét lehet felhalmozni azok számára, akik 30-40 évre terveznek. Az idősebb generációnak érdemes nagyobb összeggel feltölteni a számlát, akár 15 – 25.000 forint értékben havonta, a nyugdíjas évek anyagi biztonságának érdekében. Évi 750.000 Ft körüli befizetéssel maximalizálható az adókedvezmény és a hozam, mert az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések után is visszaigényelhető a 20%-os adókedvezmény, amelynek felső határa 150.000 Ft évente.”

Az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárnál öt különböző befektetési portfólió közül választhatnak a tagok élethelyzethez és kockázatvállalási hajlandóságnak megfelelő megoldásként, vagy megtakarításukat meg is oszthatják a kockázat minimalizálás és hozam maximalizálás érdekében 2 portfolió között.

A szakember szerint azt is jó tudni, hogy az önkéntes nyugdíjpénztár szolgáltatásai nem csupán a nyugdíjas években nyújthatnak anyagi biztonságot, hanem bizonyos helyzetekben vagy pénzügyi nehézségekben már előtte is hozzáférhetőek. Három év tagság után a pénztártag a számlájának 30%-ig igényelhet tagi kölcsönt, tíz év tagság után megtakarításának akár 50%-át is felajánlhatja hitelfedezetként. 10 év tagság után a hozamokat SZJA és SZOCHO nélkül fel lehet venni, háromévente egyszer. A pénztártag dönthet úgy is, hogy tovább halmozza a megtakarítását, vagy visszaforgatja a hozamot egyéni befizetésként.

A nyugdíj elérésekor a megtakarítás egyösszegben, részletekben vagy járadékként is felvehető. A nyugdíjba vonulása után ideális megoldás a járadékszolgáltatás igénybevétele, amely rendszeres jövedelem-kiegészítést jelent.

Milyen nyugdíjpénztárt érdemes választani?

Danczák Balázs szerint a nyugdíjpénztár kiválasztásánál az egyik legfontosabb szempont a pénztár múltja és stabilitása, minél régebb óta működik egy pénztár, annál stabilabbnak és megbízhatóbbnak tekinthető. A hozamokat hosszú távon érdemes vizsgálni, nem csak egy-egy év alapján. Az elmúlt 15-20 év nettó hozamadatai mutatják meg az adott pénztár teljesítményét és azt, hogy mennyire volt képes az inflációt ellensúlyozni. Emellett fontos szempont az egyszerű ügyintézés, online platform, adminisztrációs és befektetési díjak, illetve a kényelmi lehetőségek a pénztártagok számára.

A szakember hozzátette: mivel a munkáltatók és a munkavállalók számára kulcsfontosságú, hogy minél több információval rendelkezzenek ezekről a kedvező lehetőségekről, így az MBH Gondoskodás Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztár is rendszeresen szervez dolgozói tájékoztatókat, amiből a munkáltatók és a munkavállalók pontosan megismerhetik, milyen juttatást kaphatnak és azt mire használhatják fel.

További információkért keresse a www.mbhnyp.hu és www.mbhep.hu weboldalait