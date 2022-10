Hungaricool: a magyar innovátorokkal szövetkezik a SPAR

2022-ben negyedszer indul el a Hungaricool termékverseny, melyhez az ötletgazda SPAR mellett az idei évadtól a K&H még aktívabb szerepvállalással csatlakozik: személyre szabott pénzügyi tanácsadással és finanszírozással támogatja a győzteseket a szintlépésben. Ezáltal a program egyedülálló üzleti lehetőséget kínál a nyerteseknek, akiket a szervezők később szaktanácsadással és képzésekkel is segítenek majd – közölte az áruházlánc.

Mint írták, a SPAR Magyarország a magyar gazdák, családi vállalkozások, a magyar agrárium és feldolgozóipar mellett elkötelezett vállalat – a hazai termelők és a magyar termékek, innovációk ösztönzése üzleti filozófiájának alappillére. Felkarolásukat támogatja a 2019-ben startolt Hungaricool termékverseny, amelyre olyan magas minőséget képviselő, Magyarországon előállított, izgalmas termékeket várnak, amelyek új fejlesztésűek, vagy ha már léteznek, a kiskereskedelmi láncokban széles körben még nem kaphatók. Fontos szempont a minőség, de vizsgálják az áruminták egyéb tulajdonságait, – érdekesség, különlegesség, egészségtudatosság – illetve azt, mennyire piacképes a benevezett termék, amelyet a győztesekkel való szerződéskötés esetén később a hazai üzletlánc polcain és webshopjában kínálnak majd.

„A Hungaricool termékverseny célja, hogy felkaroljuk és támogassuk a magyar kistermelőket, együttműködési lehetőséget kínáljunk azoknak a családi cégeknek, egyéni vállalkozóknak, akik megfelelnek a feltételeknek és a pályázatban meghatározott területeken egyedi, a piaci igényekre választ nyújtó, izgalmas termékekkel jelentkeznek. A hazai gazdaság kreatív forrásainak felkutatására és támogatására életre hívott megmérettetés győztesei eredeti ízkombinációjú, ötletes élelmiszer-, vagy izgalmas non-food termékekkel kerülhetnek az INTERSPAR áruházak, illetve a SPAR Online shop kínálatába. Az eddigi három Hungaricool keretében már 26 győztes beszállító összesen több mint száz termékcikkel van jelen áruházláncunk polcain. A program keretében a nyerteseket üzleti mentorként széles körű marketingtámogatással is segítjük a SPAR Beszállítói Akadémia keretein belül” – mondta Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország elnök-ügyvezetője.

A K&H a Hungaricool 2022/23-as negyedik évadában pénzügyi tanácsadóként támogatja a termékverseny pályázóit, amellyel a program is szintet lép. A pénzintézet ugyanis a nyerteseket személyre szabott pénzügyi tanácsadással és finanszírozással is segíti, hogy teljesíteni tudják a SPAR felé vállalt kötelezettségeiket.

“Vezető pénzintézetként hisszük, hogy nem csak arra kell törekednünk, hogy a több mint százezer vállalkozói ügyfelünk igényeit innovatív termékekkel és szolgáltatásokkal elégítsük ki, hanem arra is, hogy ösztönözzük minél több egészséges és életrevaló új vállalkozás indulását, hitet és önbizalmat adjunk a szárnyaikat bontogató vállalkozóknak. Számos programmal segítettük az elmúlt évtizedek során a vállalkozó kedvűek érvényesülését és most is a pénzügyi tervezésben való tanácsadással, illetve tényleges anyagi segítséggel támogatjuk őket. Bízunk benne, hogy a magyar gazdaság gerincét adó kkv szektor fejlődését, növekedését elősegíthetjük az innovatív és fenntartható ötletek és beruházások felkarolásával” – emelte ki az együttműködés kapcsán Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing- és értékesítés támogatás vezetője.

A termékversenyre élelmiszer és non-food kategóriákban lehet nevezni. Előbbinél fontos szempont, hogy a kiírók csak előre csomagolt kiszerelésű termékeket fogadnak el. Tejek, tejtermékek, fagyasztott készítmények, zsírok és olajok, feldolgozott vagy szárított zöldségek, gyümölcsök, édességek, gabonafélék, hús-, sütő-, és tojástermékek, sók, fűszerek, levesek, szószok, mártások, saláták, szendvicskrémek, biotermékek, speciális élelmiszerek, bébi-, és kényelmi ételek, élelmiszer-adalékok, italok és állateledelek kategóriacsoportban várják a kihívásra jelentkezőket. A korábbi három versenyen közel félezer induló mutatta be termékeit, amelyek közül legtöbben italokkal, kávékkal, lekvárokkal, reform-élelmiszerek neveztek. Az eddigi tapasztalatok szerint egyre több egészségtudatos, „minden-mentes”, termék jelenik meg a pályázatokban, ugyanakkor hagyományos ételekkel is sokan jelentkeznek.

A program részeként, a SPAR Beszállítói Akadémián folyamatos mentorálásban részesülnek a nyertesek a minőségügyi, marketing és logisztikai folyamatok terén, ami átsegíti őket a nehézségeken. A K&H támogatásával pedig a nyertesek megismerhetik többek között a tudatos pénzügyi és cash-flow tervezés alapjait is. A SPAR Beszállítói Akadémia elsődleges célja, hogy a brand-építés terén olyan tudásanyaggal segítse a magyar kisvállalkozásokat, amely ösztönözi a további termékfejlesztést és amiből az élet más területein is profitálhatnak – olvasható az áruházlánc közleményében.