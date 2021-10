Németország közeli, biztonságos és vonzó desztináció

A határok újranyitását követően Németország ismét a magyar kiutazók kedvenc célállomásai közé tartozik, ami a természeti, gasztronómiai és kulturális sokszínűség mellett annak is köszönhető, hogy a járvány hatására felértékelődtek a könnyen megközelíthető, biztonságos desztinációk – magyarázza Czeiszing Miklós, a Német Turisztikai Hivatal (DZT) magyarországi képviseletvezetője.

– Miért kedvelt turisztikai célállomás Németország a magyar utazók körében?

– Németország két szempontból is rendkívül kedvelt desztináció a magyar utazók körében. Az egyik ok az élénk üzleti kapcsolatokban keresendő: abban, hogy a német-magyar gazdasági kapcsolatok tradicionálisan meghatározóak a magyar vállalatok számára. Ehhez kötődően Németország minden, üzletileg meghatározó részére rendszeresen utaznak a magyar szakemberek, menedzserek. Ami a turizmus szempontjából azért is fontos, mert aki egy üzleti utazás, különösen egy konferencia kapcsán megismeri Németországot, jó eséllyel magánemberként, a családjával is ismét felkeresi.

Az ország népszerűségének másik oka a sokszínű turisztikai vonzerejében rejlik, amely ráadásul minden évszakban kínál valami különlegességet az utazóknak. Elég, ha csak a közelgő karácsonyra gondolunk, amikor a német városok, falvak már advent időszakától kezdve a legendás karácsonyi vásárral, a Christkindmarkt-tal varázsolják el a közönséget.

De emellett nem sok ország büszkélkedhet közel 3 ezer méteres hegycsúcsokkal, romantikus kisvárosokkal, a jellegzetes faberakású házakkal, tengerpartokkal, modern multikulturális metropoliszokkal, fesztiválokkal és különféle természeti csodákkal.

Arról nem beszélve, hogy a természet csodái és az épített örökség remekei mellett élményparkok, autómúzeumok, sörfesztiválok, lovagi játékok is várják a látogatókat. A gazdag programkínálatot tekintve az sem véletlen, hogy Németország 2019-ben az európaiak nemzetközi utazásainál az egyes számú kulturális úti cél volt.

– A számokat tekintve miként mutatkozik meg Németország népszerűsége?

– Németország mint úticél népszerűségét valóban a számok mutatják legjobban. 2009 és 2019 között (10 év alatt) a Magyarországról kiutazók vendégéjszakáinak száma több mint 80 százalékkal nőtt. Ez átlagban éves szinten 8 százalékos növekedést jelent. 2019-ben, a járvány előtti utolsó évben 303 ezer érkezéssel 843 ezer vendégéjszakát töltöttek honfitársaink Németországban. Érdekesség, hogy a vendégéjszakaszám egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban szabadidős, üzleti és magánjellegű látogatást takart.

– A magyar utazók elsősorban melyik desztinációkba utaznak a leginkább Németországban?

– A top 4 németországi úticél, ha a tartományokat nézzük: Bajorország, Baden – Württemberg, Észak – Rajna – Vesztfália és Hessen. A városok rangsorában természetesen a főváros, Berlin áll a dobogó legfelső fokán, őt követi München, Frankfurt(Main), míg a negyedik helyet Stuttgart foglalja el.

Az utazók 67 százaléka személygépkocsival utazik – ez a közlekedési eszköz különösen felértékelődött a pandémia idején. A Németországba indulók 20 százaléka utazik busszal, 10 repülőgéppel, míg 3 százaléka a vasutat választja.

– Milyen változást hozott a pandémia és milyen kampányokkal készülnek az idei turisztikai újraindulásra?

– A pandémia, az utazási korlátozások bevezetése természetesen a németországi utazások számát is drámaian lecsökkentette. Szerencsére a tavalyi után az idei nyáron is újraéledt a turizmus és reméljük, ez a pozitív tendencia már nem is törik meg a jövőben. Ugyanakkor az is egyértelműen látszik, hogy a járvány hatására átalakulnak az utazási szokások, felértékelődtek például azok a desztinációk, amelyeket könnyen és biztonságosan lehet elérni. Ezek elsősorban a déli tartományok, mint amilyen Bajorország, Baden – Württemberg, Szászország és Türingia.

A természetközelség, a jó levegő, a zöld környezet, a magas egészségügyi standardok, a fejlett turisztikai infrastruktúra is a legfontosabb új hívószavak közé tartoznak az idei turisztikai újraindulás kapcsán.

Az újraindulást segítik kampányaink, a “German.Local.Culture” (Helyi német kultúra) illetve a “Feelgood” kampány is. A “German.Local.Culture” kampány a helyi különlegességekre hívja fel a figyelmet a gasztronómiát, az építészeti örökséget és a helyi hagyományokat fókuszba helyezve. A “Feelgood” kampány pedig a fenntarthatóságot és a németországi “zöld turizmust” emeli a reflektorfénybe.

– Mit vár a közeljövő németországi beutazási trendjét tekintve?

– A foglalások azt mutatják, hogy erőteljesen növekszik azon európaiak, köztük magyarok száma, akik az elkövetkező hónapokban ismét szeretnének külföldre, köztük Németországba utazni. Németország számára az is jó jel, hogy az Európaiak körében is felértékelődött a közelebbi célállomások vonzereje, ami a német desztinációk iránti érdeklődés növekedésében is egyértelműen megmutatkozik. Jellemző, hogy amíg a járvány kitörése előtt a német beutazási volumen kereken háromnegyedét az európai küldőpiacok generálták, ez a piaci rész a 2020-as krízisévben 85 százalékra emelkedett.

Emellett „Az úticél Németország” márka erőteljes vonzereje, illetve a DZT által generált kiemelkedő piaci jelenlét, amelyet a krízishelyzetben anticiklusos marketinggel is fenn tudtunk tartani, jó feltételeket teremt arra, hogy a koronavírus utáni időkben tovább erősítsük Németország beutazó turizmusának helyzetét a nemzetközi porondon.

A Tourism Economics legfrisebb felmérései is megerősítik „Az úticél Németország” hosszú távú pozitív perspektíváját. Ezek alapján Németország már akár 2023-ra elérheti a kereken 92,1 millió nemzetközi vendégéjszakát és ezáltal túllépheti a krízis előtti 2019-es 89,9 millió vendégéjszakák szintjét.

Kocsis Erika