Itália: a háború nem állította meg a turizmust, de átrendeződött a piac

A Covid hatása elmúlt, a háború és az energiaválság pedig alig hat ki az utazási kedvre – mondják Itáliában, ahol 2022-ben növekedési rekord volt.

Átrendeződött a nemzetközi piac

Itália idén is a világ legnépszerűbb desztinációi között volt 21 milliárd beutazással. Ez 23 százalékos növekedés 2020-hoz képest, de 52 százalékkal elmaradt az utolsó Covid előtti évtől, 2019-től. Ezzel 3,6 százalékról 4,2-re nőtt az olasz részesedés a globális turisztikai tortából. Itália a negyedik helyen áll az USA, Franciaország és Spanyolország mögött. Az USA részesedése 13-ról 11 százalékra csökkent, míg a spanyol 3,4-ről 5,6-ra nőtt. A korábbi negyedik, Németország részaránya 4,1-ről 3,6 százalékra zsugorodott. Uniós összehasonlításban is javult Itália pozíciója: az átlagos 28 százaléknál erőteljesebben, 38 százalékkal bővült az idegenforgalom. 2022-ben világviszonylatban is rekord, 172 százalék volt a turizmus növekedése, de még így is csak a 2019-es eredmény 57 százalékát érte el.

Itália jó pozíciója egyfelől magától értetődő: a világszerte legismertebb idegenforgalmi célokból tucatnyi fekszik az olasz félszigeten. Másfelől meglepő, mert az olaszoknak nincs tudatos, sok évre előre programozott, nagy költségvetésű marketingstratégiájuk, amivel a spanyolok és a franciák évtizedek óta dolgoznak, és amit újabban Albánia és Szaúd-Arábia is követ.

Róma, Chianti és a ’Cinque Terre’

Az olasz turisztikai szálláshelyen regisztrált vendégek száma 75 százalékkal bővült 2021-hez képest. Viszont a 2019-ben regisztrált 437 millióból 147 millió hiányzott 2022-ben, döntően külföldi vendégek. Az nem meglepő, hogy a legtöbben, 9 millióan Rómában voltak. De három ’brand’, amely ’Itália’ nevének hallatán az utazni vágyók világszerte beugrik, részben meglepő: a borról híres Chianti, az öt fantasztikus fekvésű halászfalu régiója, a ’Cinque Terre’ és Cilento, a tenger és a hegyek találkozásánál, egy dombtetőn magasló váregyüttes Dél-Itáliában.

A turizmus itáliai jelentőségét érzékelteti, hogy a GDP 7 százalékát adja és 1,7 millió embert, az aktív lakosság 7,1 százalékát foglalkoztatja. Mindkettő meghaladja az OECD-országok 4,4, illetve 6 százalékos átlagát.

Liguria az új sláger

2022 legnagyobb nyertes Itáliában Liguria volt, ahol a ’Cinque Terre’ található. 2022-ben 2,1 millió vendég érkezett a 1,5 millió lakosú az észak-nyugati-itáliai tartományba. Ez 293 százalékos növekedés 2021-hez képest. Igaz, azt az évet a Covid dominálta, a beutazáshoz teszt, illetve oltás kellett, volt, amikor három is. A vendégek idén a tavalyinál többet, átlagosan 2,8 éjszakát töltöttek a Ligur-tenger dominálta tartományban.

Habár az olasz konyha világszerte az egyik legismertebb és legnépszerűbb, Liguria kiemelkedik az olasz tartományok közül a vendégek arányával, akinél a gasztronómiai kínálat fontos szerepet játszik a célállomás kiválasztásában.

Genova és a tengeri körutak reneszánsza

Ligurián belül a ’Cinque Terre’ mellett Genova volt a legnépszerűbb célállomás, amit elsősorban a tengerjáró hajóknak köszönhet a tartományi főváros. A tengeri körutak piaca hasonló képet mutat, mint az egész turizmusé: hatalmas, több mint háromszoros növekedés 2021-hez képest, de az Itáliában 2022-ben regisztrált 8,8 millió utas jóval elmarad a 2019-es 12 milliótól. Igaz, kicsit megtévesztő a viszonyítás, mert az utolsó pandémia előtti év a legsikeresebb volt a szakma történetében. Genovában tavaly 2,5 millió utas szállt partra és 700 ezer autó gördült fel a kompokra, döntően Szardínia és Korzika felé tartó turisták.

Miamiban a tengeri körutakban érdekelt vállalatok legfontosabb konferenciáján biztosra vették a résztvevők, hogy 2023-ban sikerül túlszárnyalni a 2019-es rekordot. Bizakodásra ad okot olasz szempontból, hogy az Itáliából induló, vagy az olasz csizmát legalább érintő körutak száma (4.824) elérte az utolsó Covid előtti év szintjét, még, ha a hajók kihasználtsága alacsonyabb is volt, mint 2019-ben.

Válságok sorozata?

A töretlen szakmai bizakodást a 2023-as új rekordokban részben nem igazolják a számok. Rossz jel, hogy a 2022 első felében mért, közel ötszörös növekedés az év végére 80 százalékosra esett vissza. Ez arra utal, hogy a háború és az energiaválság mégiscsak mérsékli az utazási kedvet.

Petrus Szabolcs