Itt a síszezon, de még mindig a tengerpartra vágyunk

Ausztria és Olaszország volt a legnépszerűbb úti cél az utasbiztosítást kötők körében novemberben. A többség várost nézni utazott 3-4 napra, és bár a síszezon már elkezdődött, még mindig a tengerparti nyaralások voltak a népszerűbbek.

A Bank360.hu utasbiztosítás kalkulátorával kötött szerződések adatai alapján novemberben már Ausztria volt a legnépszerűbb úti cél a magyarok körében, utána szorosan Olaszország következett a sorban. Míg nyáron a kötések jelentős része tengerparti országokba szólt, novemberben várost nézni mentek a legtöbben. Ausztriába a biztosítást kötők 12 százaléka ment, Olaszországba pedig 11 százalékuk, míg 8 százalék Spanyolországba utazott. Emellett az Egyesült Királyság, Németország, Csehország és Lengyelország is népszerűek voltak az utazók körében. A legnépszerűbb nem európai úti cél az Amerikai Egyesült Államok volt.

A többség várost néz, autóval egyre kevesebben utaznak

A novemberben biztosítást kötők többsége repülővel indult útnak (65 százalék), míg az autót az utazók 17 százaléka választotta. Ezzel tovább tolódott az arány a repülős utak irányába. Az már szeptemberben is látszott, hogy a nyári autós dominancia elkezdett visszaesni, köszönhetően annak, hogy már nem a horvát tengerpartra utazott a biztosítást kötők többsége. A fennmaradó 18 százalék vonattal, busszal, motorral vagy egyéb járművel vágott neki az utazásnak.

Novemberben a városnézés volt a legnépszerűbb program, csaknem a biztosítást kötők kétharmada (65%) utazott ezzel a céllal. 19 százalék üzleti útra vagy egyéb céllal ment külföldre, az utazók 15 százaléka pedig novemberben is tengerparti célpontot keresett fel. Bár a síszezon már tart, a síelők aránya egyelőre alacsony a biztosítást kötők körében.

A hosszú hétvége a sláger, a legtöbben három vagy négy napra utaznak el

Az utazások átlagos hossza 6,4 nap volt novemberben, ami másfél nappal rövidebb, mint a nyári csúcsidőszakban, vagyis az ősz végére már rövidebb utazásokat szerveztünk. A legtöbb szerződés, közel 20 százalék négynapos útra szólt, 16 százalékuk pedig háromnapos utazásra kötött biztosítást. A leghosszabb tervezett utazás 90 napos volt.

Az utasbiztosítást szeptemberben 49 százalék vagy az elutazást megelőző napon vagy aznap kötötte meg. A biztosítások 61 százalékánál pedig nem telt el két napnál több az utasbiztosítás megkötése és az elutazás között. Vagyis a többség továbbra is az utolsó pillanatra hagyja a biztosítás megkötését, de ennek már nincs is akadálya, hiszen akár mobilról is elintézhető az egész családnak percek alatt fizetéssel együtt.

A legolcsóbb utasbiztosítás mindössze 225 forintba került szeptemberben, ez az egynapos, autós asszisztencia nélkül megkötött szerződés közeli országokba utazva érhető el. A legdrágább biztosításért szeptemberben 76 ezer forintot fizettek, ami egy több hónapos tengerentúli utazáshoz kapcsolódott. A biztosítást kötők átlagosan 8100 forintot költöttek egy szerződésnél – derül ki a Bank360.hu adataiból.