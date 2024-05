Itt van mi a közös a Real Madridban és a Manchester Unitedban

A Manchester United lett a világ legértékesebb futballklubja, a Major League Soccer (MLS) 20 csapata szerepel a globális top 50-es listán.

A Sportico által összeállított adatok szerint a Manchester Unitedet 6,2 milliárd dollárra (4,96 milliárd font) értékelik, az első öt listáját a Real Madrid (6,06 milliárd dollár), a Barcelona (5,28 milliárd dollár), a Liverpool (5,11 milliárd dollár) és a Bayern München (4,8 milliárd dollár) zárja.

Az amerikaiak is zárkóznak

A The Athletic információi szerint a futball amerikai térnyerését mutatja, hogy a Los Angeles FC (1,15 milliárd dollár) az MLS klubok közül a 15. helyen áll, miközben az Atlanta United, a Messit és Louis Suarezt felvonultató, David Beckham által is tulajdonolt Inter Miami, valamint az LA Galaxy és a New York City FC is bekerült az első 20-ba.

A Premier League a második legjobban reprezentált liga a listán, kilenc klub szerepel az első 50-ben; ráadásul a 29 milliárd dolláros összesített, kumulatív értékelésük majdnem kétszerese a 20 MLS-klubénak (15,1 milliárd dollár).

A spanyol La Liga klubjai a harmadik legmagasabb ligás kumulatív értéket képviselik 13 milliárd dollárral, de csak három klub (Real Madrid, Barcelona és Atletico Madrid) szerepel a listán.

Az olasz Serie A-ból hat klub szerepel a listán, de közülük egyik sem képviselteti magát a top 10-ben. Az olasz klubok értékét a Juventus (11. hely, 1,77 milliárd dollár), a Milan (14. hely, 1,2 milliárd dollár) és az Inter (16. hely, 1,06 milliárd dollár) vezeti.

A német Bundesliga négy képviselt klubja (7,6 milliárd dollár) túlszárnyalja a Serie A értékelését (6,1 milliárd dollár), a francia Ligue 1 (4,8 milliárd dollár) pedig az ötödik helyen áll a képviselt európai ligaklubok között.

A top 50-ben három mexikói Liga MX klub is szerepel (America, Guadalajara és Monterrey), valamint egy-egy klub a holland Eredivisie-ből (Ajax), a portugál Primeira Liga (Benfica) és a brazil Serie A (Flamengo).

Van, ahol a Real Madrid az első

A Sportico klubértékelési modellje hasonlít a Forbes futballgazdagok listájához, amely szintén a futballklubok összértékét figyeli és számítja ki. A Forbes legutóbbi, 2023 májusában közzétett listája a most BL döntőbe jutott Real Madridot a Manchester Unitedet megelőzve a világ legértékesebb klubjának választották.

Hogyan számolják ki az értéket? A Sportico a klubok beszámolói által közzétett adatok alapján számítja ki a bevételi forrásokat. A bevételi számokat három kategóriára bontják: közvetítés, kereskedelmi és meccsnapok. A közvetítés a hazai és nemzetközi médiaszerződésekből, valamint a versenyek díjaiból áll. A kereskedelmi bevételek a szponzorációból, reklámokból, vállalati vendéglátásból, étkeztetésből és nem meccsnapi rendezvényekből származó bevételeken alapulnak, a felszerelés- és stadionszponzori megállapodások pedig segítik a számok növekedését. A mérkőzésnapi bevételek a jegyeladásokból, a tagsági bevételekből, a kupaversenyekből és az előszezonra szóló jegyekből származnak.

A Sportico továbbá azt állítja, hogy „csapatspecifikus szorzókat” használnak, amelyek leírásuk szerint „több tényezőn alapulnak, beleértve a következőket: korábbi eladások, piac (méret, telítettség és a leendő tulajdonosok érdeklődése), a márka erőssége, a pályán elért teljesítmény (korábbi és közelmúltbeli), a létesítménybérlet feltételei, adósságteher és további kötelezettségek, valamint a csapat és a liga várható jövőbeni gazdaságossága”. Ez magában foglalja a külső tényezőket is, beleértve azt is, hogy a klubok kieshetnek-e a bajnokságból.

Miért olyan értékesek az amerikai MLS klubok? Az MLS-ben a bevételek alacsonyak, a klubok ritkán termelnek nyereséget, és nem tudnak hozzáférni az UEFA által az európai versenyekben kínált pénzhez. Akkor miért szerepelnek a klubjai mégis olyan előkelő helyen a listán? A Sportico szerint az MLS-klubok értékét olyan tényezők emelik, mint „a költségellenőrzés, a modern stadionok és az egyszemélyes struktúra, amely elősegíti a tulajdonosi együttműködést”. Az, hogy az MLS-ből nem lehet kiesni, szintén növeli az MLS-értékelések stabilitását, és növeli a jövedelemszintek padlóját.

A liga értékelését az Apple-lel kötött 10 éves közvetítési szerződés és egy sor magasan jegyzett játékos érkezése, köztük Lionel Messi az Inter Miamiba, szintén növelte a liga globális ismertségét, miközben az Egyesült Államok a 2026-os világbajnokság házigazda nemzetei között lesz.

Kocsis Erika