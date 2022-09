Jubileumi Közgazdász-vándorgyűlés újdonságokkal

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) a tradíciók folytatása, a magas színvonalú előadások és eszmecserék mellett újdonságokat is bevetve tartja jubileumi, 60. vándorgyűlését csütörtökön és pénteken Szegeden.

“A jubileumhoz méltó módon, hagyományteremtő vándorgyűlés lesz a mostani, a pandémiát követően, két év után végre személyes jelenléttel megrendezésre kerülő találkozó. Egyrészt azért, mert a szakma kérésére a korábban három napos esemény programját két napra sűrítjük, másrészt azért is, mert a Covid miatti kényszerű leállás egyetlen pozitív hozadékát hasznosítva, az élő előadások mellett, hibrid módon az online kapcsolódást is biztosítjuk az érdeklődőknek. Sőt lesznek olyan előre felvett programok is, amelyek csak felvételről lesznek elérhetők, amit az MKT honlapjára lépve lehet

megtekinteni“- mondja Pleschinger Gyula, az MKT elnöke.

Hozzátéve, hogy a közel 150 előadó részvételével kerekasztal-beszélgetésekkel is, 18 szekciókban zajló eseményfolyam színvonalát a szakma legjobbjainak részvétele garantálja. Amit az is jelez, hogy Matolcsy György, Csányi Sándor, Navracsics Tibor és Varga Mihály is megerősítette már részvételét a 60. Közgazdász-vándorgyűlésen, a hazai közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciáján. Amelynek 2022. szeptember 22-23-án Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja ad otthont.

Az MKT elnöke kifejtette: reményei szerint a vándorgyűlés ezúttal is többet jelent az elméleti tanácskozásnál. Olyan ötletek is megszületnek, amit a mai kihívásos időben használni tud a kormányzat. Éppen úgy, ahogy a Covid időszakában – több szakmai szervezet mellett – az MKT szakembereit is felkérte a kormányzat a gazdaság újjáindítását célzó konzultációra. Akkor több, nem ritkán több szervezet által is felvetett javaslat is megvalósult. Köztük az az MKT által felvetett ötlet, ami a munkanélküliség csökkentését célozva, a hadsereg sorállományú önkénteseinek számát kívánta növelni. Az akkori közös gondolkodás pedig a pandémiából való gyors gazdasági kilábaláshoz is egyértelműen hozzájárult.

Érsek M. Zoltán