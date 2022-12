Kegyvesztetté vált az orosz oligarcha Moszkvában

Bár a Nyugat szemében Vlagyimir Putyin pártfogójának számít, Oleg Gyeripaszka az ukrajnai háborút bíráló kijelentéseivel népszerűtlenné tette magát a Kremlben. A napokban történtek pedig újabb jelei annak, hogy a milliárdos acélmágnás kegyvesztetté vált Oroszországban.

Kedden egy orosz bíróság elrendelte az Oleg Gyeripaszka tulajdonában lévő luxusszálloda-komplexum lefoglalását – számolt be elsőként a Financial Times jól értesült körökre hivatkozva. Gyeripaszka az orosz felsőosztály azon kevés tagjainak egyike volt, akik bírálták Vlagyimir Putyin elnök ukrajnai invázióját. A szállodához egy kikötő is tartozik. A szakértők az ingatlanok összértékét egymilliárd dollár körülire becsülik – írja a Spiegel.

A hivatalos olvasat szerint az orosz hatóságok már az invázió előtt megkezdték a jogi vitát az ingatlanokért, és a konfliktusnak nincs köze Gyeripaszka Kremltől való eltávolodásához.

A bírák azonban csak azután hozták meg az ítéletet, hogy Gyeripaszka a Kreml figyelmeztetése ellenére nyilvánosan megismételte kritikáját. “A Kreml arra kérte, hogy nyugodjon meg” – mondta egy Gyeripaszkához közel álló személy az FT-nek.

Gyeripaszka 2018 óta amerikai szankciók hatálya alatt áll a Kremlhez fűződő kapcsolatai miatt. Az iparmágnás azonban a legjelentősebb azon maroknyi orosz üzleti vezető közül, akik az Ukrajna elleni februári támadás óta megszólaltak. Elérkezett a pont, ahonnan már nincs visszaút – írta márciusban a Twitteren.

Egy másik, az oligarchához közel álló személy szerint a Kreml még abban a hónapban arra kérte, hogy mérsékelje kritikáit, és ezt a kérést azóta legalább egyszer megismételte.