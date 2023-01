Kina megtorolja, ha valahol korlátozzák a kínaiak beutazását

Miután a világ számos országa járványügyi korlátozásokat vezetett be a Kínából érkezőkre, a kínai vezetésben eluralkodott a nézet, amely szerint az intézkedések politikai indíttatásúak, és az ázsiai ország kormánya már figyelmeztetett is, hogy megtorlásra készül.

Az Egyesült Államok, India és az Egyesült Királyság is azon országok közé tartozik, amelyek kötelező vizsgálatot vezettek be a Kínából érkezőkre, a hét közepén pedig az Európai Unió is azt javasolta tagállamai számára, hogy a Kínából érkezőket csak negatív Covid-teszttel a birtokukban engedjék át a határaikon.

Kínában a közelmúltban megugrott a covidos megbetegedések száma, miután enyhítettek a szigorú ellenőrzéseken. Ráadásul a BBC News beszámolója szerint félő, hogy a kínai hatóságok nem a megbetegedettek és a halottak valós számát jelentik be hivatalos adatként.

Kína legutóbbi, december 24-i bejelentése kevesebb mint 5000 napi esetről számolt be. Egyes elemzők szerint azonban a napi esetszám már meghaladja a kétmilliót, és ebben a hónapban akár négymillió fölé is emelkedhet.

Az adatok hiánya – és Kína bejelentése, miszerint január 8-tól enyhíti a beutazási korlátozásokat – miatt több mint egy tucatnyi ország jelentette be, hogy Covid-teszteket végeztet a Kínából érkezőkön.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sürgette Kínát, hogy osszon meg több valós idejű információt, amire válaszul a kínai külügyminisztérium szóvivője kedden azt mondta, hogy Peking hajlandó “javítani a kommunikációt a világgal“.

Mao Ning szóvivőnő azonban azt mondta, hogy a kormány "határozottan ellenzi a járványmegelőzési és -ellenőrzési intézkedések politikai célú manipulálására irányuló kísérleteket, és megfelelő intézkedéseket fog tenni a kölcsönösség elve alapján".

Az Európai Unió betegségmegelőzési ügynöksége és Ausztrália főorvosa egyaránt azzal érvelt, hogy a védőoltás csökkenti a Covid által jelentett veszélyt. Ennek ellenére tucatnyi ország – köztük néhány uniós tagállam – vizsgálatokat írtak elő a kínaiakra vonatkozóan.

“Úgy gondolom, hogy a francia emberek védelmében teljesítjük kötelességünket azzal, hogy teszteket kérünk. Tesszük ezt az Egészségügyi Világszervezet szabályainak tiszteletben tartása mellett” – mondta kedden Elisabeth Borne francia miniszterelnök.

Szerdán az uniós tagországok egészségügyi minisztereit tömörítő testület a koronavírus-járvány újabb hullámát megelőző szabályok összehangolását javasolta, és arra bátorított, hogy a tagállamok rendeljék el a Kínából érkezők tesztelését. Franciaország, Olaszország és Spanyolország már bevezette saját intézkedéseit.

Az Egyesült Államok is megvédte tesztelési követelményeit, mondván, hogy megközelítése “kizárólag a tudományon alapul“.