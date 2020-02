Körkép: terjed a járvány, szenved a turizmus

Érzékeny veszteség az idegenforgalomban a kínai utazók elmaradása. Nagyok azonban a regionális különbségek.

Németország: Hiányoznak, de kibírják

Németország a kínaiak második legkedveltebb európai célországa. Tavaly 1,6 millióan érzetek. A legtöbben Bajorországot keresték fel. A vendégéjszakák harmada esett a dél-német tartományra. Ennek ellenére eddig csak a kifejezetten a kínaiakra specializálódott vállalkozások érzik a koronavírus hatásait.

A Neuschwanstein-i kastély a legkedveltebb attrakció a kínaiak körében. A közeli város, Füssen egyik szállodájában, az Europa Hotelben a kínaiak adják a vendégek 80 százalékát. „Március végig minden foglalást töröltek, gyakorlatilag üres a ház” – panaszolta az igazgató, Fabian Geyer a bajor közszolgálati rádiónak, a BR-nek. A kastélyban jobb a helyzet. „A kínai jegyvásárló csak elvétve akad, de látogatókból továbbra sincs hiány” – tájékoztatta a kastély marketingmenedzsere, Thomas Günther a BR-t.

A Berlini Idegenforgalmi Hivatal a kínai turisták teljes eltűnéséről számolt be. Nem jönnek az üzleti utazók sem. Berlinben van Németország második leglátogatottabb kiállítási- és vásárközpontja.

Január óta nincsenek kínai kiállítók és látogatók se. Burkhard Kieker a hivatal vezetője ennek ellenére nem dramatizálta a helyzetet a Süddeutsche Zeitung kérdésére. „Tavaly 300 ezer kínai érkezett Berlinbe, az összes vendég kevesebb, mint 1 százalékát adták.”

A kínaiakat beutaztató német utazási irodák a nagyobb vesztesek. A legnagyobb, a hamburgi Caissa Touristic szabadságolta dolgozói többségét. Tavaly 100 ezer vendéget hoztak a világ legnépesebb országából Németországba. Ha március végén feloldják a tilalmat, akkor is 30 társasútjuk fog elmaradni. „Igyekszünk meggyőzni az utasokat, hogy más időpontokra foglaljanak át és ne sztornózzák végleg az útjukat” – mondja az iroda menedzsere, Zhu Xiaohui az újságnak.

Svájc: Csoportok nincsenek, de az egyéniek jönnek

Néhány éve bejárta a hír a német nyelvű sajtót, hogy svájci vállalkozok fiatal kínaiakat képeznek ki síoktatónak, hogy később ők tanítsák az alpesi országot elözönlő, síelni vágyó honfitársiakat. A kínai síturisták remélt áradata elmaradt. A programot leállították.

Egyre több viszont a Svájcot is érintő kínai társasút. A legnépszerűbb cél Luzern. 10 év alatt megtízszereződött a kínai vendégek száma. A város lakói tavaly még tiltakoztak a kínaiak inváziója miatt. Miután egy kozmetikai cég luzerni kiruccanást ajándékozott 12 ezer (!) dolgozójának, a város híres fahídján lépni se letett az XXL-turistacsoporthoz tartozó kínaiaktól. Idén már örülnének nekik. A város szállodái, éttermei, üzletei nagyon érzik a kínaiak elmaradását.

Országos szinten 5 év alatt 50 százalékkal nőtt a kínai beutazók száma. 2018-ban 1,7 millió vendégéjszakát regisztráltak. Ennek megfelelően az egész ország idegenforgalmát érzékenyen érinti a járvány kirobbanásakor Peking által elrendelt és időközben március végégig meghosszabbított külföldi társasutazási tilalom.

Különösen, mert világviszonylatban a kínaiak a legtöbbet költő turisták. Napi 457 eurót adnak ki! „Havi 19 millió euró bevételkieséssel számolunk” – tájékoztatta a Svájci Turisztikai Hivatal szóvivője, Markus Berger a Neue Züricher Zeitungot (NZZ). „Reméljük, hogy a főszezon májusi kezdetéig nem fog eltartani a tilalom.”

Tavaly a kínai turista 40 százaléka egyénileg érkezett. Rájuk nem vonatkozik a kiutazási tilalom és nem is mondják le a foglalásaikat. A kínai légitársaságok, valamint a Lufthansa és leányvállalata a Swiss ugyan nem repül, az öböl menti cégek, valamint az Aeroflot és a Finnair viszont igen. Ezekre foglaltak át. „Örülnek, hogy elhagyhatják Kínát, nálunk biztonságban érzik magukat” – monda Berger az NZZ-nek.

Magyarország: Tavasszal jöhetnek az igazi gondok

Magyarországra érkező kínaiak száma dinamikusan bővül. Tíz év alatt négyszeresére, 370 ezerre nőtt a vendégéjszakák száma. Ennek ellenére kevés a kifejezetten kínaiakra specializálódott iroda van. A csoportok többsége cseh szervezésben, közép-európai körutak részeként, 1-2 napra érkezik Magyarországra, leginkább Budapestre.

Erdei Balázs, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) alelnöke, és egyben a kínaiaknak sok buszos városnézést szervező Cityrama utazási iroda ügyvezetője, a svájciakkal szemben az egyéni utasok elmaradásáról is beszámolt a Világgazdaságnak. Egyelőre mégsem kongat vészharangokat. „A holdújév idején ugyan több a kínai utas, de február-március abszolút holtszezon.” A kínaiakra specializálódott irodák akkor lesznek igazi bajban, ha a májustól induló főszezonban sem térnek vissza a vendégek.

Itália, Thaiföld, Vietnám: Akik, a legjobban megsínylik

Évek óta Itáliát keresi fel a legtöbb Európába látogató kínai turista. Tavaly 3 millióan 5 millió éjszakát töltöttek el elsősorban a legismertebb városokban, Firenzében, Rómában és Velencében. Most szinte egy sincs belőlük ugyanis a kínai légitársaságok és az olasz Alitalia is törölte valamennyi járatát. A Kínával közvetlen légi-összeköttetésben álló országok közül Itália volt az első ország, ahol megszűnt a légiforgalmi kapcsolat. A kínaiak tavaszi visszatérése esetén is 30 százalékos vendégszám csökkenéssel és 5 milliárd euró forgalomkieséssel számol az Olasz Turisztikai Hivatal, az ENIT.

A kínaiak által tavaly külföldön elköltött 250 milliárd dollár részbeni kiesése a két leglátogatottabb célpontot, Japánt és Dél-Koreát fogja a legerősebben érinteni. A Japánt 2019-ben felkereső 32 millió vendég 30 százaléka kínai volt. Ennek ellenére a turizmus nem játszik kiemelt szerepet a világ harmadik legnagyobb gazdaságában. A japánok leginkább amiatt aggódnak, hogy a már a járvány kitörése előtt is veszteségesnek ígérkező idei tokiói nyári olimpián a Kínából várt nagyszámú szurkoló egy része el fog maradni.

Még rosszabbul fog járni a harmadik és negyedik legnépszerűbb célország, Thaiföld és Vietnám, ahol nagy a turizmus aránya a GDP-ben. A tavaly Thaiföldre érkező 40 millió turista negyede kínai volt. Hogy részbeni kiesésük mit jelent, mutatja, hogy a kormány 3-ról 1,5 százalékra módosította a GDP-növekedési prognózisát.

Van miben reménykedni

A sok elkeserítő szám ellenére vannak optimista hangok is. A Kínai Turisztikai Kutatóintézet (CORTI) utazási lázat vár a járvány lepangása utánra. Arra hivatkoznak, hogy a 2002/03-as SARS-epidémia után is rekordot döntött a külföldre utazó kínai turisták száma. Ebben bízik a Német Turisztikai Hivatal is (DZT). Optimizmusokat növeli, hogy az utasszám robbanás időpontja ideális lenne. A tavaszi-nyári főszezonra esne. Az is bizakodóvá teszi a DZT-t, hogy a legkedveltebb kínai utazási portálon, a tavaly 4,5 milliárdos forgalmat bonyolító ctrip.com-on márciusra már lehet foglalni külföldi utakat.