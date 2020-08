Koronavírus – Merkel: nem lehet tovább lazítani a korlátozásokat

A regisztrált fertőzések számának emelkedése miatt egyelőre nem lehet tovább lazítani a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokat Németországban – mondta Angela Merkel kancellár Düsseldorfban az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kormánynál tett látogatása után.

A kancellár Armin Laschet tartományi kormányfővel tartott tájékoztatóján rámutatott, hogy az utóbbi három héten megduplázódott – az 1400 körüli szintre emelkedett – az új típusú koronavírussal fertőzöttek naponta regisztrált száma. Ezért a legnagyobb következetességgel be kell tartani és be is kell tartatni a fertőzéshigiéniai szabályokat, és nem lehet tovább lazítani a korlátozásokat – mondta Merkel.

Jelezte, hogy egyelőre nem tartja szükségesnek a megszüntetett korlátozások visszaállítását. Mint mondta, a fertőzések számának emelkedését meg kell fékezni, de “jó hír”, hogy ez a jelenlegi szabályok mellett, és az oktatási rendszer működtetésével és a gazdaság helyreállításának folytatásával együtt is lehetséges.

Hozzátette, hogy a fertőzöttek kiszűrésével és a fertőzési láncolatok feltárásával és megszakításával foglalkozó helyi egészségügyi hivatalok “még” ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet.

Hangsúlyozta, hogy Németország “egy világjárvány kellős közepén” van, ezért mindenkinek be kell tartania az alapszabályokat, a maszkviselésről és a társas távolságtartásról szóló előírásokat. Ezek nem szabadon választható, hanem kötelező viselkedési formákat írnak elő, megsértésük pedig veszélyezteti mások egészségét, ezért helyes, hogy számos tartományban pénzbüntetés jár a szabályszegőknek.

Armin Laschet kiemelte, hogy ha mégiscsak további szigorításokra lesz szükség, mindenképpen úgy kell eljárni, hogy ezek ne a gyermekeket és a közoktatási rendszert sújtsák. Arról is szólt, hogy a tartományi kormányok vezetői rövidesen újabb tanácskozást tartanak a kancellárral a járvány elleni küzdelem összehangolásáról

A kancellár és az észak-rajna-vesztfáliai miniszterelnök egyaránt kiemelte, hogy a fertőzöttek számának emelkedése mindenekelőtt a felélénkült mobilitásra, a külföldi utazásokra, nyaralásokra vezethető vissza. Angela Merkel hozzátette: további fontos tényező, hogy Németországban sok helyen a kellő óvatosság nélkül tartanak nagyobb összejöveteleket.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) keddi adatai szerint az utóbbi 24 órában országszerte 1390 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2). Az igazolt fertőzések száma így 225 404-re emelkedett. A fertőzés okozta betegséggel (COVID-19) összefüggésbe hozott halálesetek száma néggyel emelkedett, 9236-ra.

A járvány eddigi csúcspontján, április elején naponta 5000-6000 új fertőzöttet regisztráltak Németországban. Ez a szám júliusban az 500 körüli szintre süllyedt, és a hónap végén indult ismét emelkedésnek. Az esetek számának nagymértékű és gyors növekedése egyelőre nem növelte számottevően az egészségügyi ellátórendszer terheit – ezt jelzi, hogy az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) nyilvántartásában szereplő 1225 klinika közül a keddi adatok szerint 802-ben vannak szabad intenzív ágyak -, ami annak tulajdonítható, hogy a vírus a járvány legelső szakaszához hasonlóan ismét főleg a fiatalok körében terjed.