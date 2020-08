Kovács Árpád: társadalmi jövőkép nincs gyermekek nélkül

Egy társadalom jövőképét gyermekek nélkül nem lehet elképzelni – hangoztatta Kovács Árpád a Költségvetési Tanács (KT) elnöke a most megjelent ‘Jövőnk a gyermek’ című tanulmánykötetről beszélve.

Kovács Árpád annak apropóján beszélt erről, hogy az Összefogás a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely munkájából megjelent a Jövőnk a gyermek című tanulmánykötet, amely Magyarország demográfiai kilátásairól átfogó képet adva újító ötleteket is tartalmaz a negatív népesedési kilátások javítására.

A KT elnöke úgy fogalmazott: nincs derűs jövő gyermek és gyermekszaporulat nélkül Magyarországon. Gazdasági szempontból az import munkaerő vagy az egyre nagyobb teret nyerő technikai újítások sem jelentenek választ a népesedés negatív trendjére, a népességfogyás ugyanis átalakíthatja az ország képét, a gyermekszaporulat javítása az ország túlélőképességét jelenti.

A népesség fogyatkozása lefelé ágazó szakaszt jelent egy ország életében, nemcsak a társadalom szerkezete, a gondolkodásmód változik meg, hanem arról is szó van, hogy fizikailag be tudjuk-e tölteni a munkaköröket. A gyermekvállalás egy út választása is, ami azt jelenti, hogy nem adjuk fel a társadalom magyar voltát – tette hozzá.

Kovács Árpád – aki a kötet előszavának szerzője – arról is beszélt, hogy a tanulmányok közös gondolkodást jelentenek, s a rövidtávú megoldások, a családtámogatások és más, a gyermekvállalás további ösztönzését, segítését célzó javaslatok mellett foglalkoznak a távolabbi jövőképpel is.