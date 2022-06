Közös élményforrásokkal a diákok nemzettudatának erősítéséért

A Határtalanul! azért az egyik legfontosabb nemzetpolitikai program, mert miközben a gyerekek megismerik a határon túli területeket és barátságokat is köthetnek, a nemzeti identitásuk élmények sokaságát megszereze erősödik – fejtette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára.

Már lehet jelentkezni a Határtalanul! program idei nyílt pályázati felhívására. A cél, hogy a 2022/23-as tanévben minél több tervezett iskolai kirándulás valósulhasson meg. 2022-ben egy pályázati felhívás kerül meghirdetésre a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel. A keretösszeg közel kétmilliárd forint, amely szükség estén tovább növelhető. Az egy pályázattal elnyerhető és vissza nem térítendő támogatás összege ötszázezertől ötmillió forintig terjed. A megvalósítási időszak 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tart. Újdonságként a buszokon fel kell majd tüntetni a Határtalanul program logóját, valamint azt, hogy melyik településről érkezik az adott csoport.

„A Határtalanul! az egyik legfontosabb nemzetpolitikai program, mert a nemzetpolitika legfontosabb célterületét a gyerekek és a fiatalság jelenti. Nekik szeretnénk átadni azokat az értékeket, amelyeket mi magunkénak érzünk és fontosnak tartunk” – fejtette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára AzÜzletnek. “Ennek keretében szeretnénk kialakítani a gyerekekben a hazaszeretetet, megerősíteni az identitás érzését, ami több módon lehetséges. Ennek egyik módja a Határtalanul! program, amelynek keretében, az elmúlt 11 évben már több mint 500 ezer gyerek utazott a határon túli területekre.”

Az államtitkár hozzátette: a program lényege, hogy a hetedikes korosztály tagjai szervezett iskolai keretek között, tanulmányi kirándulás jellegűen egy-egy határon túli térséggel ismerkedhetnek meg. Annak földrajzával, történelmével, hagyományaival, néprajzával, miközben az ott élő gyerekekkel, tanulókkal is személyes kapcsolatot alakíthatnak ki.

„A programnak köszönhetően talán már nyugodtan elmondhatjuk, hogy a mai fiatalok, a tizen-huszonévesek már nemzetben gondolkoznak. Számukra nem meglepetés, ha a buszból kiszállva, több száz kilométerre az országhatártól magyarul beszélő emberekkel, gyerekekkel találkoznak, velük közös programot valósítanak meg. Ezért is tartom azt, hogy a Határtalanul! az egyik legfontosabb programunk, amelyben 100 százalékos intenzitással támogatja a pályázatokat a magyar kormány, mert nagyon fontos az, hogy az utánunk jövő nemzedékek nemzetben gondolkozzanak”- mondta az államtitkár.

Akinek tapasztalatai szerint a programban korábban résztvevő és ma már felnőttnek tekinthető korosztály köréből kifejezetten pozitív visszajelzések érkeznek. Az egyetemista korúak 78 százaléka nyilatkozott úgy, hogy volt már határon túli térségekben és 62 százalék mondta azt, hogy egy vagy több határon túl élő barátjával napi rendszerességgel tartja a kapcsolatot.

„A Határtalanul! programnak köszönhetően az abban részt vett gyerekek, már akár Brassó, Eszék, Kassa, Lendva, Csíkszereda, vagy más, határon túli települések között is otthonosan tudnak mozogni. És ami még nagyon fontos, hogy egy-egy ilyen kirándulás megerősíti a gyerekekben, az osztályokban a közösségtudatot is, hiszen három-négy napon keresztül egy közösségben vannak és olyan közös élményeket szereznek, amelyekre 50-70 év múlva is visszaemlékeznek. Nem beszélve arról, hogy ezeket az élményeket hazajőve átadják a barátaiknak és a szüleiknek, és ennek hatására sokszor a szülők is kedvet kapnak arra, hogy az egész család elmenjen például Torockóra, a Szent Anna-tóhoz, vagy a Csorba-tóhoz nyaralni, esetleg a közeli Lendvára, Eszékre egy kellemes városnézésre, vagy Vörösmartra megkóstolni a halászlevet, mert ott a legfinomabb”- tette hozzá a nemzetpolitikai államtitkár.

Érsek M. Zoltán