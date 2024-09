Legrand : le rôle mondial de la France allié à la créativité hongroise

Legrand et Kontakta-Kontavill ont parcouru un long chemin au cours du siècle dernier, car l’histoire des deux sociétés, qui ont débuté en tant qu’entreprises familiales française et hongroise et sont devenues célèbres pour leurs interrupteurs électriques, s’est écrite en parallèle pendant des décennies. Jusqu’en 1992, lorsque Legrand, devenu une entreprise internationale et un expert mondial des infrastructures de transmission de données électriques et numériques pour les bâtiments, privatise avec succès sa filiale de Szentes et l’intègre à l’entreprise, en développant à la fois ses activités de fabrication et de recherche et développement.

Les trois activités principales de Legrand Hongrie, qui opère en tant que holding, sont la vente en Hongrie, la production et la logistique régionale. Le développement continu de cette dernière est illustré par le fait qu’en plus de la Hongrie, le centre logistique près de Budapest dessert déjà les pays de l’ex-Yougoslavie et la Slovaquie, et que dans les années à venir, des expéditions seront envoyées vers de nouveaux marchés à partir de la capitale hongroise.

Par ailleurs, avec plus de 550 employés dans les secteurs de la fabrication et de la recherche et du développement, la filiale de Szentes est déjà connue dans l’industrie comme l’un des principaux centres de fabrication et de développement de produits en Europe. La filiale hongroise de Legrand est donc un parfait exemple d’excellence et d’adaptabilité, puisqu’elle a dépassé l’objectif initial de la privatisation, qui était de devenir le leader du marché hongrois de l’équipement électrique. Au cours des trente dernières années, les activités de fabrication et de recherche et développement de la filiale de Szentes ont atteint un tel niveau que les produits développés en Hongrie sont aujourd’hui des produits à succès dans le réseau de vente mondial du groupe Legrand. Ainsi, des luminaires, des interrupteurs et des prises fabriqués à Szentes selon la norme électronique allemande sont désormais disponibles dans les rayons des magasins de près de 15 pays européens avec la marque d’origine « made in Hungary ».

L’équipe de plus de 40 personnes à Saint-Pétersbourg, qui travaille au développement des produits et des technologies, s’occupe non seulement des aspects fonctionnels, mais aussi de la conception des produits.

C’est grâce à leur travail qu’au début de l’année, ils ont créé une gamme réussie d’interrupteurs spécialement adaptés aux besoins du marché allemand, qui demande plusieurs fois la quantité prévue à l’origine. La production étant réalisée dans l’usine de Szentes, cela a bien entendu contribué à une augmentation significative du volume de production de la filiale hongroise.

Ceci a également contribué à remettre Legrand Hongrie sur le chemin de la croissance en 2024, après l’inflation extrêmement élevée et le ralentissement de 2023 dû à la baisse drastique de la construction et des ventes de logements neufs, grâce au succès de l’activité commerciale et à l’introduction de nouveaux projets.Dans le même temps, le fait que, malgré le ralentissement de son principal profil, le secteur électrique du bâtiment, 2023 ait été une année de succès est principalement dû au fait que Legrand est aujourd’hui bien plus qu’un fabricant d’interrupteurs.Il propose une très large gamme de produits, des centres de données aux chargeurs de voitures électriques en passant par les data centers. Dans ces derniers domaines, Legrand Hongrie a déjà enregistré une croissance à deux chiffres en 2023, et cette tendance positive devrait se poursuivre en 2024.

L’une d’entre elles est liée à sa propre production et à la durabilité de ses produits, tandis que l’autre consiste à optimiser la consommation d’énergie de ses clients.Dans ce contexte, Legrand s’est engagé non seulement à rendre sa production neutre en carbone d’ici 2050, mais aussi à atteindre cet objectif d’ici 2030. Cela s’applique à la fois aux technologies de production et à l’emballage des produits : ainsi, alors que les plastiques non dégradables sont progressivement éliminés des emballages, la réduction du poids des produits et des matériaux d’emballage fait également partie de l’objectif de durabilité environnementale.En reconnaissance de son engagement en faveur de la durabilité, l’entreprise a reçu le prix Best CSR Hungary 2023 en 2023, et le PDG László Károlyi a reçu les prix CSR Leader of the Year 2023 et Best CSR Programmes 2023.

Du côté des consommateurs, une attention particulière est portée au développement et à la fonctionnalité des produits qui favorisent l’efficacité énergétique.Ainsi, Legrand propose une gamme complète de solutions avancées, du comptage de l’énergie au contrôle à distance et à l’analyse des données, tant pour le segment résidentiel qu’industriel.

Du côté des consommateurs, une attention particulière sera accordée au développement et à l’extension des fonctionnalités des produits qui favorisent l’efficacité énergétique.

Ainsi, Legrand propose une gamme complète de solutions avancées, du comptage de l’énergie au contrôle à distance et à l’analyse des données, tant pour le segment résidentiel qu’industriel. Par exemple, pour le secteur résidentiel, des thermostats intelligents pour les maisons intelligentes qui suivent la demande réelle et des commandes de volets qui s’adaptent automatiquement à l’heure de la journée et à la saison. En outre, ces dispositifs peuvent être contrôlés à distance, de sorte que le propriétaire n’a même pas besoin d’être chez lui. Pour les utilisateurs industriels, la nouvelle génération de transformateurs verts, qui réduisent considérablement les pertes d’énergie, est l’un des avantages. Enfin, les innovations en matière de recharge des voitures électriques, tant pour les entreprises que pour les particuliers, contribuent à optimiser l’utilisation de l’énergie en veillant à ce que la recharge ne démarre que lorsqu’aucun autre gros consommateur d’énergie n’utilise le réseau.

Zoltan M. Ersek