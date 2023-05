Lovak, lóerők meg a szikes puszta madarai – hétvégi programajánló 

A hétvégén lesz mobilitási show elektromos járgányokkal, rendeznek ló- és agárversenyt, ahol félszáz food truck gondoskodik a gasztronómiai élményről, továbbá remek túrázási és sportolási lehetőségek is lesznek a következő napokban.

Tavaszi lóverseny és food truck show

Tavaszi lóverseny és food truck show várja az érdeklődőket péntektől vasárnapig a Kincsem Park első idei fesztiválján. A helyszínen többek között Overdose egykori trénere, Ribárszki Sándor gátversenyen fog lovagolni, valamint 50 büfékocsin 15 ország ízeit kóstolhatják meg a helyszínre A ló- és agárversenyek természetes velejárója a fogadás, ezért rengeteg jakcpot lesz a helyszínen – fűzte hozzá Pécsi István.

Kovács Lázár séf az első magyar pizzakészítő bajnokságról elmondta, hogy Magyarország legjobb pizzaséfjei a szombati versenyen mérhetik össze tudásukat. A versenyzők a helyszínre hozhatják saját tésztájukat, melyet a helyszínen 15 perc alatt kell elkészíteniük és a nemzetközi zsűri előtt bemutatniuk.

A legtöbb pontszámot elérő pizza lesz Magyarország legjobb pizzája – fűzte hozzá Kovács Lázár. A hétvégén 50 food truck lesz kint a Kincsem Parkban. A színes kínálattal 15 ország – többek között Mexikó, Brazília, Kína, India – ízeit lehet megkóstolni. A standok kisebb adagokat kínálnak majd, hogy minél több ízt megismerhessenek az érdeklődők – mondta Kovács Lázár.

Jön az e-Mobility Show Budapest

Pénteken kezdődik az e-Mobility Show Budapest, ahol elektromosan működő közlekedési eszközöket és azokat kiszolgáló infrastruktúrát mutatnak be – közölték a rendezvény szervezői az MTI-vel. A BOK csarnokban május 5-7. között rendezett elektromobilitási kiállításon elektromos autók, motorok, robogók, kerékpárok, rollerek és hajók is bemutatkoznak. Továbbá különböző töltési lehetőségeket, napelemes rendszereket, hőszivattyúkat is megtekinthetnek a látogatók. Ezen felül a mikromobilitási megoldásokat – mint a robogók, rollerek, kerékpárok, segwayek – ki is lehet próbálni egy 600 négyzetméteres tesztpályán.

A kiállításon nagy hangsúlyt fektetnek az ismeretterjesztésre és edukációra is. A Budapesti Műszaki Egyetem standján a Zöldkerék költségkalkulátorral az elektromos autózással kapcsolatos kérdéseket segítenek tisztázni. A Magyar Mérnöki Kamara pedig ingyenes energetikai tanácsadást nyújt a napi energiafelhasználás csökkentésének és az otthonok korszerűsítésének lehetőségei terén.

Mindezek mellett bemutatkoznak a lakosságnak a Budapesti Műszaki Egyetem versenycsapatai, a BME Formula Racing Team és a BME Solar Team, amelyek magyar egyetemi innovációkat állítanak ki. A Racing Teamnél pedig az egyedülálló Formula-1 szimulátort is ki lehet próbálni. A kiállításról és a programokról bővebb tájékoztatás a emobilityshow.hu oldalon olvasható.

Európa-napi fesztivál és futóverseny a Szabadság téren május 7-én

Május 7-én kerül sor az Európa-napi fesztiválra és futóversenyre a Szabadság téren. A 19 kilométeres táv mellett ingyenes koncertek, családi és EU-s programok várják az érdeklődőket az Európa-nap alkalmából – derül ki a szervezők hétfői közleményéből.

A futók 10 órakor indulnak a Szabadság térről. A verseny útvonala 19 jelentős, európai uniós támogatásból megvalósult, az oktatáshoz és egyéb képzési formákhoz szorosan kapcsolódó fejlesztés mentén halad el. Az EU-s futáson a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A verseny eredményhirdetését követő, estig tartó sokszínű programsorozat 14 órakor kezdődik.

Sziki barangolások a Bába-széken

„A szikes talajok és az Európában egyedülálló, jól fejlett szikpadkák jelentik a védett terület talajtani és geomorfológiai értékét. A túra során megtekintjük a szikes puszta jellegzetes növénytársulásait, gyönyörködhetünk a legkorábban nyíló orchideánk, az agárkosbor szépségében, valamint betekintést kapunk a vízimadarak mindennapi életébe.” – írta a szombati túrára szóló meghívójában a Kiskunsági Nemzeti Park.

Infó: Táv: 3 km. Időtartam: 3 óra Találkozó: 9:00 óra, Dunatetétlen határában, az 53-as számú főút 11-es kilométer kövénél található horgásztó parkolójában. Megközelítés: 46.739623, 19.153904 További információk: knp.hu