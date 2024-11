Magyar prorektori vezetéssel indít új tagozatokat Bécsben és Prágában a Varsovia Egyetem

Megkezdődött a 2024/2025-ös tanév a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemén, amely egyben egy új korszak nyitányát is jelenti az intézmény életében. Az egyetemi tisztújítás részeként, a magyar nyelvű képzést is nyújtó Pozsonyi Kihelyezett Tagozat vezetője, Noll-Batek Frigyes prorektor lett a most induló Bécsi Kihelyezett Tagozat, valamint a Prágai Kihelyezett Tagozat vezetője is.

„Ahogy eddig, a továbbiakban is a gyakorlatias, naprakész és alkalmazható tudás biztosítása a cél a hozzánk jelentkező hallgatók számára” – hangsúlyozta a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora.

Az intézmény elsősorban üzleti, pszichológia, pedagógia és jogi képzéseket kínál, magyar nyelven jelenleg a menedzsment és a pszichológiai képzés érhető el.

A szakértelem a kulcs az oktatás sikerében

„Különös jelentősége van annak, hogy a nálunk végző hallgatók diplomája ne csak elméleti tudást szimbolizáljon, hanem ha a végzettek kikerülnek a munkaerőpiacra, vagy vállalkozást szeretnének indítani, akkor sikerrel tudják az itt megszerzett tudást alkalmazni. Ennek legfőbb eszköze, hogy üzleti körökben ismert és elismert szakértők segítségével valósítjuk meg az oktatási programunkat. Nálunk az oktatók jelentős része gyakorló szakember a saját területén” – emelte ki Noll-Batek Frigyes. „Fontos, hogy a diplománk valódi értéket képviseljen” – tette hozzá.

Az intézmény prorektora beszélt arról is, hogy az oktató személye, habitusa, a szakmai tapasztalata kiemelt jelentőségű a tananyag sikeres elsajátításban.

„Egyetemünk a bizonyíték arra, hogy sokszor a legszárazabbnak tűnő tananyagot is át lehet úgy adni, hogy az élvezetes és befogadható legyen. Meglepő lehet, de az egyik legkedveltebb tantárgyunk például a számvitel, egy olyan fantasztikus oktatónak köszönhetően, mint Sipos Valéria, aki a Menedzsment Tanszék vezetője, és akinek komoly rajongótábora van a hallgatók körében” – idézte fel Noll-Batek Frigyes.

A jövő oktatása

„Nagyon hiszünk a távoktatás és a hibrid oktatás létjogosultságában” – fogalmazott a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetem prorektora. „Ugyanakkor minden kihelyezett tagozatunk fizikai valójában is létezik, ezzel az intézmény teljes mértékben eleget tesz a jogszabályi előírásoknak, biztosítva a minőségi oktatást a hallgatók számára.”

Noll-Batek Frigyes 2022 júliusában vette át a Pozsonyi Kihelyezett Tagozat irányítását, két év alatt ez a tagozat lett a legnagyobb magyar hallgatói létszámmal rendelkező külföldi magánegyetem, közel 1500 hallgatóval és kimagasló hallgatói elégedettséggel.

Az egyetem a magyar modell sikerét elismerve nyit új tagozatokat Bécsben és Prágában, amelyek vezetésére szintén a magyar prorektort kérték fel.

„Ezt a sikert kívánjuk tovább vinni Bécsbe és Prágába is, ahol magyar nyelvű képzéseket és új szakokat is indítunk. Tervezzük a felnőttképzés elindítását is, és a nemzetközi jelenlét erősítése érdekében angol nyelvű képzések bevezetését” – árulta el a jövőbeni terveiről a tagozatok vezetője.

Felvételi követelmények

„Nem a múlt teljesítménye kell, hogy meghatározza az egyén jövőbeni lehetőségeit” – fogalmazott Noll-Batek Frigyes.

„Ezért nálunk nincs felvételi ponthatár, nincs nyelvvizsga-kényszer, nem kell emelt szintű érettségi a jelentkezéshez. Szeretnénk, ha azok is be tudnának kapcsolódni a felsőoktatásba, akiknek 5-10-20 éve nem volt lehetőségük a mai magas ponthatároknak megfelelő pontszámot szerezni. A hibrid oktatásnak köszönhetően pedig helyszíntől, élethelyzettől függetlenül bárhonnan el lehet végezni a képzést, ráadásul a tanóráink jellemzően munkaidőn kívül zajlanak, valamint az órák jelentős része visszanézhető” – magyarázta a prorektor.

Az intézményben a medián életkor 36 év, a legfiatalabb hallgató frissen érettségizett, 18 éves, a legidősebb pedig 73, így látható, hogy minden korosztály megtalálja a számítását az egyetemen.

„Az elmúlt időszak kihívásaiban nagyon sokat jelentett nekünk, hogy hallgatóink esküjükhöz hűen kiálltak egyetemünk, oktatóink és a teljes akadémiai közösségünk mellett és tanulmányaikkal igazolták vissza a munkát, amelyet egy új, modern egyetem építésébe fektettünk” – emelte ki a prorektor.

„Sok a családos, aktív munkavállaló is a hallgatóink között, a jövőben pedig kiemelt hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy lehetőséget teremtsünk a sportolóknak is a felsőoktatásban, hiszen az ő élethelyzetükben ugyancsak nagy segítség a távoktatás és a hibrid oktatási módszer” – tette hozzá.

Noll-Batek Frigyes beszámolt arról is, hogy az új tanév első szemeszterét több száz új magyar hallgatóval kezdte meg az intézmény, akik már használatba is vették a megújult tanulmányi platformot, és az idén megnyílt új belvárosi campust Pozsonyban.