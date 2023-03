Márciustól végigsöpör a drágulás a számlákon a legnagyobb banknál

Márciustól jelentősen megemelte a bankszámlaköltségeket a legnagyobb hazai bank. A tavalyi infláció mértékével, 14,5 százalékkal drágulnak az utalások, a bankkártyák, a számlavezetés és jóformán minden díj az OTP-nél. Több nagy pénzintézetnél is hasonló emelés várható az elkövetkező hónapokban – írja a Bank360.hu.

Hirdetményesővel köszöntötte a márciust az OTP Bank, a legnagyobb hazai hitelintézet szinte minden lakossági termékét újraárazta, és megemelte a díjait a tavalyi, átlagosan 14,5 százalékos inflációval. A legnagyobb ügyfélkört kiszolgáló hazai pénzintézetnél drágább a bankolás az összes számlacsomagban, emelkedtek a számlavezetési díjak, az átutalások díja mind bankon belül, mind bankon kívülre. A változás érinti az egyszeri és rendszeres, valamint a csoportos beszedési megbízásokat is. A nem ingyenes készpénzfelvételi tranzakciók díja is nőtt, a pénztárban és az ATM-eknél is emelkedett az ilyen esetben minimum kifizetendő összeg.

A számlavezetési díj az egyes számlacsomagokban például az egyik hirdetmény szerint 345-5074 forint között volt eddig, mostantól 395-5813 forint között lesz attól függően például, kér-e az ügyfél papíron számlakivonatot, vagy teljesít-e bizonyos, az üzletszabályzatban meghatározott feltételeket.

Az olyan szolgáltatások ára is emelkedett, mint például az elhalálozás esetére szóló rendelkezés díja, ez például 2108 forint volt eddig, mostantól 2414 forint lett. Igaz, 60 év fölötti számlatulajdonos ingyen megadhatja, ki rendelkezhet halála esetén a számláról, és a 2,5 milliós egyenleg alatti számlákról is díjmentesen lehet rendelkezni. Ha így tesz a számla tulajdonosa, akkor halála esetén a kedvezményezett hozzáfér a bankszámlához, nem kell megvárnia a hagyatéki tárgyalást. Az is többe kerül, ha valaki papír alapú levelekben kíván kommunikálni a bankkal.

A bankkártyahasználat is drágult

A bankkártyák összes költsége is emelkedett, a betéti kártyák éves díja éppúgy megugrott, mint a hitelkártyáké. A sima forint alapú betéti kártyáknál egy átlagos Mastercard vagy Visa típusú kártya éves díja az eddigi 6712 forintról 7685 forintra emelkedik majd.

Az új PIN-kód igénylése betéti kártyáknál 678 forintra, hitelkártyáknál 686 forintra emelkedett, többe kerülnek az ATM-es készpénzfelvételek minimális és maximális díjai az ingyenes tranzakciók kivételével. Emelkedett az ATM-es készpénzbefizetés és egyenleglekérdezés díja is.

A hitelkártyáknál emelkedett a zárlati díj, az olyan díjak, mint a csoportos beszedési megbízás a hitelszámla rendezésére, aki a teljes összeget szeretné a folyószámlájáról visszafizetni, már 1344 forintot fizethet ezért havonta, aki csak a minimális összeget törlesztené, annak ez 148 forintjába kerül. Természetesen a hitelkeret túllépése és a késedelmi díj is emelkedett.

Áprilistól a hitelesek is többet fizetnek

A bank honlapján fent vannak már azok a hirdetmények is, amelyek a hitelek várható kondícióit tartalmazzák, ezeknél viszont többnyire csak április 1-től emeli a díjakat az OTP. Akkortól viszont minden hitelnél nőnek a költségek.

A lakáshiteleknél egyebek mellett a hitelbírálati díj, a folyósítási jutalék, a levelezés díja, a szerződésmódosítási díj, az ügyintézési díj is emelkedik. Többe kerül majd a hitelbiztosíték felülvizsgálatának díja is. Ugyanígy emelkednek a díjak a babaváró támogatásnál és a személyi kölcsönnél is áprilistól. Az ügyintézési díj, a szerződésmódosítások díja, a hátralékos hitelekkel kapcsolatos banki költségek kivétel nékül átárazódtak.

A kamatváltozások egyes hiteleknél már márciustól életbe léptek. A babaváró támogatásnál csökkent például a referenciakamat, a lakáshiteleknél szintén kamatcsökkenést jelentett be a bank, a folyószámlahiteleknél bizonyos esetekben szintén mérséklődött a teljes hiteldíjmutató (THM), de számos esetben nőtt is.

Az OTP mellett várhatóan a többi, eddig még nem változtató bank is lép majd, és emeli a díjait áprilisban vagy az azt követő hónapokban. A már ismert esetekben mindenhol a tavalyi átlagosan 14,5 százalékos inflációval azonos lesz a drágítás mértéke – írja a Bank360.hu.