Megérkezett az új covid-alvariáns: itt a lopakodó omikron

Miközben a koronavírus omikron variánsa továbbra is megállíthatatlanul söpör végig a világon, a tudósok már az omikron egy új mutációját figyelik – írja az ABC News.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a BA.2 nevet viselő alvariáns “nem aggodalomra okot adó változat“, ami azt jelenti, hogy jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy ez az új alváltozat még kiszámíthatatlanabbá tenné a koronavírus terjedését, növelné a betegség súlyosságát vagy rontaná a vakcinák és a közegészségügyi erőfeszítések, például a maszkviselés és a társadalmi távolságtartás hatékonyságát.

A BA.2 általi fertőzések száma világszerte emelkedik, legalább 40 ország jelentett eseteket a globális variánskövető adatbázisba, az alváltozat gyorsan terjed Dániában és az Egyesült Királyságban is. A közelmúltban Dániában történt esetek közel fele a BA.2-nek tulajdonítható. Az alváltozatot már több amerikai államban is kimutatták, Washington állam hétfőn két esetet erősített meg.

Noha 2021 novembere óta több mint nyolcezer BA.2-es esetet azonosítottak, még mindig nem világos, honnan származik az új mutáció. Az első mintákat a Fülöp-szigetekről küldték be, de azóta számos esetet észleltek különböző helyeken, Európától Dél-Ázsiáig.

A növekvő esetszámok miatt az egészségügyi szervezetek – például a WHO – arra kérik a tudósokat, hogy figyeljék és tanulmányozzák az új alváltozatot az omikróntól elkülönítve, hátha másképp viselkedik.

“A vírusok természetéből adódik, hogy fejlődnek és mutálódnak, így várható, hogy a világjárvány előrehaladtával új és új változatok jelennek meg” – mondta Dr. Meera Chand, a brit Egészségbiztonsági Ügynökség koronavírus-járvánnyal foglalkozó igazgatója. “Egyelőre nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a BA.2 súlyosabb megbetegedést okoz, mint az omikron BA.1, de az adatok korlátozottak” – tette hozzá.

Az alváltozatok fejlődése nem újdonság. A delta változatnak is több alváltozata volt, de a tudósok mindegyiket delta néven emlegették. A BA.2 azonban saját elnevezést érdemelt ki a több nemzetet érintő növekvő számok miatt.

Bár “lopakodó” omikron-variánsnak nevezték el, az új alváltozat “teljesen kimutatható a hagyományos felügyeleti mechanizmusokkal, akár gyorsteszteléssel, akár PCR-rel” –

mondta Dr. John Brownstein, a Harvard Egyetem bostoni gyermekkórházának innovációs vezetője és az ABC orvosi tudósítója.

A helyzetet bonyolítja, hogy miközben a hagyományos tesztek pozitív vagy negatív eredményt mutathatnak, nem tudják meghatározni a konkrét variánsokat: ehhez a tudósoknak további genetikai szekvenálást kell végezniük. Ugyanakkor az omikron variánsnak van egy sajátos genetikai ismertetőjegye, amely lehetővé teszi a tudósok számára, hogy gyorsan és egyszerűen megállapítsák, hogy a minta omikron-e vagy sem.

Az új BA.2 alváltozat nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, ami azt jelenti, hogy a tudósok ebben az esetben már nem használhatják a hagyományos a módszert – bár a genetikai ismertetőjegyeken alapuló szekvenálási technológia segítségével továbbra is azonosítani tudják az alváltozatot. Ez az oka annak, hogy a BA.2 alváltozatot néha “lopakodó” változatnak nevezik. A tudósok és a közegészségügyi tisztviselők ezért is sürgetik a folyamatos kutatást és felügyeletet, miközben a szakértők szerint sincs ok jelentősebb aggodalomra.

“A BA.2 fontos a közegészségügy szempontjából, de ebben a pillanatban nem változtatja meg alapvetően azt, hogy hogyan gondolkodunk a populációra gyakorolt hatásról” – mondta Brownstein. “Sokkal több munkát kell végezni a súlyosság, az áttörő fertőzések és a védőoltások megértéséhez, mielőtt bármilyen kijelentést tehetnénk a klinikai relevanciáról. Bár fontos megérteni, hogy az omikron családban van egy olyan alvonal, amely potenciálisan jobban átvihető az egyik emberről a másikra, ez nem feltétlenül ad okot pánikra” – tette hozzá Brownstein.