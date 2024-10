Megjelent a törvény, egy hét múlva már üdülőre is költhető a lakástakarék

A hétfő este kihirdetett törvény alapján üdülőre is fel lehet majd használni a lakástakarék-pénztárban lévő megtakarítást, ráadásul akár már 8 nap múlva. Fontos változás az is, hogy a pénztárak az eddiginél rövidebb idő után is adhatnak lakáshitelt az ügyfeleiknek – derül ki a Bank360.hu összegzéséből.

A hétfői esti Magyar Közlönyben kihirdették azt a törvénymódosítást, amely szélesebbre tárja a lakástakarékban lévő megtakarítás felhasználási lehetőségeit. A lakástakarék-pénztártól kapott szerződéses összeget csak meghatározott lakáscélokra fordíthatják a szerződők, kedvezményezettek, illetve közeli hozzátartozók, Ezek között eddig lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása, építésére, bővítésére vagy felújítására volt mód (a társasházi, lakásszövetkezeti felhasználás mellett).

Az új törvénnyel már az üdülők is bekerülnek ebbe a körbe, így a szerződéses összeg felhasználható azok vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére is. Üdülőnek minősül az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény.

A Bank360.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy a lakástakarék-pénztári megtakarítás ilyen célú elköltésére nagyon hamar lehetőség nyílik, hiszen a törvénynek ez a része az október 28-i kihirdetést követő nyolcadik napon már hatályossá is válik.

Az új törvény a lakástakarékok által nyújtható hitelek szabályait is megváltoztatta. Ezek szerint lakáskölcsönt csak kiutalt szerződésre és akkor nyújthat a lakástakarék-pénztár, ha a megtakarítási idő elérte a módozat szerinti minimálisat, de legalább a 4 évet, és a szerződéses összeget lakáscélra felhasználták. Az állami támogatásra nem jogosult szerződéses módozatok esetén azonban négy évnél rövidebb minimális megtakarítási idő meghatározásával is nyújthat lakáskölcsönt a lakástakarék. Márpedig a 2018. október 16. után kötött lakástakarék-szerződések minden ilyenek, már nem jár hozzájuk adókedvezmény.

A három működő lakástakaréknak nem kötelező négy évnél korábban is hitelt nyújtani, de ez is olyan ajánlat lehet, amivel versenyezni tudnak egymással. A Bank360.hu szakértői szerint mindeközben persze a tulajdonosaikkal is össze kell hangolni a kínálatukat, hiszen valamennyi lakástakarék olyan bank tulajdonában van (OTP, Erste, MBH), amely maga is nyújt lakáshiteleket.

A törvénymódosítás alapján a lakástakarékokkal alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy és helyi önkormányzat is szerződhet a tulajdonába kerülő vagy tulajdonában álló ingatlanokra lakástakarék esetében a törvényben meghatározott lakáscélok finanszírozása. Ezeknek a szerződéseknek a kedvezményezettjei csak olyan magánszemélyek lehetnek, akik velük munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vannak.