Menedzser kihívások – Fekete Viktor az új évről

Rovatunkban – akár a mindennapi közérzetünket, életünket befolyásoló – üzleti-, munkahelyi kihívások megoldásáról kérdezzük a vezető menedzsereket, akiktől rövid, néhány mondatos, őszinte választ remélünk, “távirati stílusban” a megoldásaikról és annak indíttatásairól.

Ezúttal Fekete Viktor Gelbert ECO Print Kft. kereskedelmi igazgatója válaszol.

– Milyen tervekkel és reményekkel vágnak bele a 2021-es évbe?

o Nehéz elvonatkoztatni a világban zajló negatív eseményektől. Folyamatos a bizonytalanság, a nyugtalanság, a piacok, országok egymásnak feszülésével nemigen tudunk mit kezdeni. Próbáljuk a saját értékeinket fenntartani, fejleszteni és óvni. Ebbe tartoznak a hűséges-, és kitartó ügyfeleink, beszállítóink, munkatársaink.

A tavalyi év sok változást hozott, rengeteg befektetett munkával szinten tudtunk maradni, cégünk jól tűrte a radikális változást. Ugyanakkor a fogyasztói társadalomban olyan eddig nem látott folyamatok zajlottak le, amely a nyomdaipart is érintette például azzal, hogy a reklámkiadványok, anyagok iránti érdeklődés jelentősen visszaesett és a változásokhoz természetesen nekünk is alkalmazkodni kellett. A változások az idén sem fognak megállni, vagy lassulni, így nekünk kell proaktív lépéseket tenni. Ezen munkálkodunk, ebbe fektetünk energiát, és hiszünk a befektetett munka pozitív hozadékában.

– Mire lenne elsősorban szükség ahhoz, hogy a tervek megvalósuljanak?

o Szeretnénk a szakembereink számát növelni. További értékes, elkötelezett, dolgozni akaró munkatársakat keresünk, mert folyamatos piaci expanzióban vagyunk belföldön és külföldön egyaránt. Célunk ügyfeleink számának és megrendeléseink értékének jelentős növelése, egyben a biztonságra törekedve az ügyfélkör diverzifikálása. Ahogy Magyarország első “zöld” nyomdájaként szolgáltatásunk rendszerezett és egyedi, úgy az ügyfélkiszolgálásban is a különlegességeinkkel szeretnénk felhívni magunkra a figyelmet.

– A védőoltások kapcsán mivel számolnak, meddig kell együtt élni a Covid járvány egészségügyi kockázataival?

o 2021 év végéig remélhetőleg kialakul az a társadalmi szinten elégséges védettség, ami ahhoz kell, hogy az egészségügyi és az ebből keletkezett gazdasági bizonytalansági pontról kicsit elmozduljunk. Itt most inkább a kérdés az, hogy ha valaki minden preventív intézkedés ellenére mégis megbetegszik, akkor az mennyi kiesését követel meg a munkából és különösen: a későbbiekben milyen hatással lesz a szervezetére. Legalább ekkora dilemma, hogy a mostani vakcinával a kellő átoltottság mellett végleg távozik az életünkből a Covid-19, vagy hasonló rosszra kell-e még számítanunk?

– Melyek azok a tanulságok, megoldások, amelyek a Covid járvány hatásából erednek, és amelyeket 2021-ben alkalmaznak?

o Az egyik a mértékletesség – cégszinten is meggondoljuk mire és milyen preferencia-sorrendben van biztosan szükségünk. Úgy érzem ez a szemlélet egyre több háztartásban is kezd meghonosodni, az emberek talán elkezdenek egy kicsit felelősségteljesebben létezni? Az is öröm az ürömben, hogy a járvány hatására a környezetszennyezés is alábbhagyott a világban – a fenntarthatóság tekintetében elkötelezett nyomda munkatársaként szeretném, ha ez így is maradna.