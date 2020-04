Mese habbal. Hangos könyv és rajzpályázat általános iskolásoknak

Hangoskönyv formájában is elérhető a „Mese habbal, szülinappal” című mesekönyv, amit a Genéziusz Színház színművészeinek tolmácsolásában hallgathatnak meg a gyerekek. Foglalkoztató füzettel is támogatja a digitális munkarendben zajló oktatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A Mese habbal, szülinappal élelmiszerbiztonsági mesekönyv elsősorban a 8-12 éves – már olvasni tudó – korosztály számára készült, akik akár önállóan is elmerülhetnek a tizedik születésnapját ünneplő Lestyán Matyi történetében. Ezentúl a Nébih új, hangoskönyv változatának segítségével az olvasni még nem tudó gyerekek is megismerkedhetnek a főhős szivárványszínű születésnapi tortájának elkészítését kísérő kalandjaival. A Nébih és a felolvasásban önkéntesen közreműködő Genéziusz Színház társulatának tagjai ezzel is szeretnék színesíteni a járványügyi helyzet miatt otthon maradó gyerekek és szüleik mindennapjait.

Matyi története végigvezeti az olvasót a háztartási teendőkön a bevásárlástól az élelmiszer-tároláson át egészen az ételkészítésig, miközben felhívja a figyelmet a legfontosabb élelmiszerbiztonsági szabályokra. E szabályok betartásával megelőzhetjük, hogy a háztartásunkban készített élelmiszerektől megbetegedjünk, amelynek a koronavírus világjárvány idején még nagyobb jelentősége van. A mese hallgatásakor megszerzett tudást a gyerekek azonnal próbára is tehetik a mesekönyvhöz tartozó, Matyi kalandjait fejezetenként feldolgozó játékos foglalkoztató füzet feladványainak megoldása során.

A Mese habbal, szülinappal hangoskönyv „fejezetei” már elérhetők a Nébih social media csatornáin is (Facebook, Youtube). A felvételek a hivatal Youtube csatornáján, valamint Ételt csak okosan! kampányának Gyereksarok oldalán később is visszakereshetők lesznek.