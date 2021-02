Milliárd eurós befektetés – Kína és Amerika Európában kooperál: két új autógyár épül Itáliában

A kínai FAW autókonszern és az amerikai gépjárműipari tervezőiroda a Silk, Bologna közelében egymilliárd eurós beruházással két elektroautó gyárat is épít.

A ’Motor Valley’ új gyermeke

Környezetbarát, csendes, nagyteljesítményű és sportos megjelenésű – ilyen lesz a FAW és a Silk közös autója az ígéretek szerint. Az 1953-ban alapított FAW a legnagyobb múltú, máig állami tulajdonban álló kínai autógyártó. A 130 ezer embert foglalkoztató vállalat az eladott gépjárművek számát tekintve, 3,5 millió autóval a második a kínai piacon. A Silk egy New York-i központú, autó gyártok megrendelésére dolgozó fejlesztőiroda. Közös vállalkozásuk helyszíne a kaliforniai ’Silicon Valley’ után ’Motor Valley’ néven emlegetett közép-itáliai város, Reggio Emilia és környéke.

A ’Motor-völgyben’ készül a Ferrari, a Lamborghini, a Maserati, a Ducati, a Dallara, a Haas, a Toro Rosso és a Magneti Marelli is. A világ egyetlen pontján sem fejlesztenek és gyártanak még ekkora területen ennyi sportkocsit. Összesen 16.500 autóipari cég működik a régióban, 90 ezer embert foglalkoztatnak és évi 16 milliárd euró bevételre tesznek szert. A tervek szerint 2023-tól itt fog legördülni a gyártósorról a kínai-amerikai duó három közös e-modellje is.

Az elektro- és sporttautó fúziója

A S9, S5 és S3 nagyteljesítményű sportautók lesznek, de az ezekre jellemző zajos motor és nagy fogyasztás nélkül. A többségüknél csak az elektromotor halk morajlását lehet majd hallani. Ehhez a kisebb számban, de szinté gyártani tervezett plug-in-hybrid modelleknél hozzá fog jönni a benzinmotor hangja is, ha kifogy az akkumulátor. De a duó ígérete szerint a benzinmotoruk jóval halkabb és takarékosabb lesz, mint a mai modellek.

A FAW és a Silk számára fontos, hogy a sportosságot a dizájn is kifejezze. Itália ezen a ponton is szerepet kap. Az autók formatervezője az olasz Walter Maria de Silva lesz, aki a Volkswagen, az Alfa Romeo, Seat és az Audi vezető dizájnere is volt már.

Szerződés van, de sok kérdőjel

A közös olaszországi autógyártó leányvállalat alapító szerződését a napokban írták alá Bolognában. Az eseményen a FAW és a Silk vezetői, Xu Liuping és Jonathan Krane mellett több politikus is jelen volt: Emilia Romagna tartomány vezetője és gazdasági minisztere, a FAW központjának otthont adó észak-kelet-kínai Csilin tartomány kormányzója és a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának egy tagja Pekingből.

A szerződéskötés és az azt követő hangzatos beszédek ellenére sok a bizonytalanság. Nem tudni, a termelés mekkora része lesz Itáliában és mekkora a FAW központjában, Csangcsunban. A FAW és a Silk vezetőinek elmondása szerint Emilia Romagnában több mint 1 milliárd eurós beruházással két gyár is fog épülni. Az elsőben készülne az S9, a másodikban az S5 és az S3. Az üzemek pontos helyéről viszont még nem döntöttek.

A FAW és a Silk megállapodásával egy időben egy olasz Dallarával is szerződést írtak alá. Az aerodinamika és dizájn a pármai cégtől jön. A Dallara neve fogalom az egyedi versenyautók tervezésében és építésében. Számos Forma 1-es, Forma 3000-es, IndyCar-os modell dicséri az ő munkájukat. A cég által vezető dizájnernek felkért de Silva elmondta, nem véletlen, hogy az aerodinamika fejlesztésére és a dizájn megálmodására is Dallara kapott megbízást. „A kettő kéz a kézben jár. Előbbi nagyban meghatározza az utóbbi.”

„Kínai-amerikai-olasz mérföldkövet fogunk letenni az autógyártás történetében” – mondta Xu Liuping. „Be fogjuk bizonyítani, hogy a sportosság és a környezettudatosság nem zárják ki egymást” – magyarázta. „Az ezt biztosító, innovatív elektro és hibrid motorok fejlesztése már előrehaladott állapotban van” – tette hozzá Jonathan Krane a Silk részéről a sajtó egybegyűlt képviselői előtt Bolognában.

Petrus Szabolcs