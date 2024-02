Minden szakad a Boeingnél?

Nem csak az ajtó szakad le repülés közben: egy szakértői testület szerint a Boeing vezetése és a munkavállalók között is biztonsági “szakadék” van.

A Boeing biztonsági irányítási folyamatait vizsgáló, a Szövetségi Légügyi Hivatal által 2023 elején kinevezett szakértői testület “szakadékot” talált a repülőgépgyártó felső vezetése és az alkalmazottak között a biztonsági kultúrával kapcsolatban, és más aggályokat is felvetett. A Reuters információi szerint, a testület hétfőn közzétett jelentését az amerikai kongresszus rendelte el, miután 2018-ban és 2019-ben két halálos kimenetelű Boeing 737 MAX baleset történt, amelyekben 346 ember vesztette életét. A jelentés számos ponton bírálta a Boeing biztonsági kultúráját, és megállapította, hogy “a szervezet minden szintjén hiányzik a biztonsággal kapcsolatos mérőszámok ismerete”. A pozitív biztonsági kultúra összetevőinek “nem megfelelő és zavaros megvalósítását” is említette. A testület “hiányosságokat említett a Boeing biztonsági útján”, és a 2023 óta nyilvánosságra került súlyos minőségi problémákra hivatkozott.

A múlt hónapban az Alaska Airlines nyitott új lapot ebben a témában, amikor a Boeing 737 MAX 9 típusú repülőgépének egyik ajtópanelje felrobbant a repülés közben, ami arra késztette az FAA-t, hogy ideiglenesen repülési tilalmat rendeljen el az amerikai MAX 9-es flotta számára, és komoly kérdéseket vetett fel a Boeing minőség ellenőrzésével kapcsolatban. A hivatal megtiltotta a Boeingnek, hogy növelje a MAX jelenlegi gyártási ütemét. A közelmúltbeli problémák “felerősítették a szakértői testület azon aggodalmát, hogy a biztonsággal kapcsolatos üzenetek vagy viselkedési formák nem érvényesülnek a Boeing teljes állományában” – áll a jelentésben, amelynek alapján a Boeingnek hat hónapon belül felül kell vizsgálnia az ajánlásokat “és cselekvési tervet kell kidolgoznia”.

Miközben a repülőgépgyártó hétfőn közölte, hogy nagyra értékeli a testület munkáját és azt mondta, hogy fontos lépéseket tett egy olyan biztonsági kultúra előmozdítása érdekében, amely minden alkalmazottat felhatalmaz és ösztönöz arra, hogy elmondja a véleményét, azt is elismerte, hogy „De van még tennivaló. Gondosan át fogjuk tekinteni a testület értékelését, és tanulni fogunk a megállapításaiból, miközben folytatjuk átfogó erőfeszítéseinket biztonsági és minőségi programjaink javítására.”

A vállalat biztonsági kultúráját évek óta bírálják a törvényhozók és mások. “Az amerikai repülőközönség és a Boeing dolgozói olyan vezetési kultúrát érdemelnek a Boeingnél, amely a biztonságot a profit elé helyezi” – mondta a múlt hónapban Maria Cantwell, a szenátus kereskedelmi bizottságának elnöke.

Az FAA, amely a január 5-i MAX 9-es incidens után biztonsági ellenőrzést végez a Boeingnél, azt mondta, hogy “azonnal megkezdi a jelentés alapos felülvizsgálatát, és szükség szerint meghatározza a következő lépéseket az ajánlásokkal kapcsolatban”. A Boeinget továbbra is a legmagasabb biztonsági normákhoz fogjuk kötni, és azon fogunk dolgozni, hogy a vállalat átfogóan foglalkozzon ezekkel az ajánlásokkal”. Ez már csak azért is fontos, mert az FAA-t korábban is érte már kritika, amiért nem tett többet azért, hogy elszigetelje alkalmazottait a Boeing nyomásától.

Érsek M. Zoltán