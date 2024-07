Nagy az igény a bécsi „carsharing” szolgáltatásokra

Az autómegosztás, vagy közösségi autózás már több, mint 30 éve jelen van Bécsben. Az első próbálkozás 1992-ben indult, azóta pedig a bécsiek mindennapjának részévé vált. Az európai piacvezető, a „Free2move” 2024 végére Bécsben 1100 járműre bővíti a flottáját.

Ha nincs kereslet, nincs kínálat, mondják a szakértők és ezt kitűnően alátámasztják a bécsi számok is. Kisautók és szállítójárművek, belső égésű és elektromos autók: a bécsi városháza adatai szerint már évekkel ezelőtt is naponta 7000 utazást tettek meg az osztrák fővárosban carsharing járművekkel. Bécs az egyetlen olyan nagyváros Európában, ahol az egy lakosra jutó autók aránya folyamatosan csökken, egyre többen választják a zöldebb közlekedést, biciklivel, tömegközlekedéssel, vagy autómegosztással járnak. Csökkenti a költségeket, kíméli a környezetet és mérsékeli az autók számát is az utakon, így egyre elterjedtebb a carsharing a városban, illetve Ausztriában is, ahol már körülbelül 300 település és város kínál autómegosztási lehetőségeket.

A kereslet tehát egyértelműen növekszik, a kihasználtság nagyon jó; ebben látott potenciált az európai piacvezető carsharing cég, a „Free2Move”, ami a sokak számára már ismert, a „Share Now” céggel történt egyesüléssel egy új szereplőként jelent meg Bécsben. Bár az elektromos járművek iránti általános trend elsősorban a magán- és céges autók esetében figyelhető meg, az autókölcsönzésnél – különösen a rövid távú bérlés esetén – figyelembe kell venni olyan kihívásokat, mint a parkolás és a töltés – nyilatkozta a „Free2move”.

Erre biztosít lehetőséget a Free Floating rendszer, ahol a bérelt autót a városban bárhol le lehet rakni, nincsen állomáshoz kötve az elhelyezése. Akárhová, akármikor el lehet vele utazni, így tényleg szabadon alakíthatják a felhasználók a napjukat, ezzel is egy környezetbarát megoldást választva.

A flotta bővítésével az elmúlt két évben Bécsben tíz százalékkal nőtt az „Free2move” utazások átlagos időtartama. Ez a hosszabb távú bérlések iránti növekvő keresletet jelzi. Az ilyen, és ehhez hasonló Free-Foating rendszerek helyfüggetlen járműkölcsönzési lehetőségek, amik kitűnően kiegészítik a környezetbarát közösségi közlekedés elemeit, legyen az kerékpározás, gyaloglás vagy tömegközlekedés, így azzal hogy a flotta csak bővül, még több embernek biztosítanak lehetőséget egy zöldebb, fenntarthatóbb közlekedésre.