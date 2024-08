NAV: már 2 milliós bírság jön a bejelentés nélküli idény és alkalmi munkára

Azok a munkáltatók, akik nem jelentik be szabályszerűen az alkalmi és idénymunkát, augusztus 1-től alkalmazottanként már nem egymillió, hanem akár kétmillió forintos bírsággal is szembesülhetnek. Az ilyen súlyos szabálytalanságot elkövető vállalkozások két évre felkerülnek a NAV illegális foglalkoztatók nyilvános listájára, és ezen időszak alatt semmilyen költségvetési támogatásra nem jogosultak.

Az egyszerűsített foglalkoztatás népszerűsége töretlen, júliusban 350 ezren dolgoztak ilyen formában. Ennek a foglalkoztatási módnak nemcsak az adminisztrációja, hanem az adózása is egyszerű és kedvezményes. Azonban komoly kockázatot vállal az, aki elmulasztja bejelenteni alkalmi munkavállalóját – figyelmeztetett pénteki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV kiemelte, hogy aki nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségnek az alkalmi és idénymunkások esetében, augusztus 1-től már alkalmazottanként akár kétmillió forintos bírságot is kockáztathat, szemben a korábbi egymillió forinttal. Ezen felül az érintett munkáltató két évre felkerülhet a NAV illegális foglalkoztatók listájára, és nem jogosult semmilyen költségvetési támogatásra ezen időszak alatt. Továbbá, az adóhatóság figyelmeztetett, hogy a munkáltató adózói besorolása is kockázatossá válik két évre.

A kisvállalati adózók (kiva) még nagyobb veszélynek vannak kitéve, mert a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén elveszítik kedvező adózási státuszukat, és 24 hónapig nem térhetnek vissza ebbe az adózási körbe.

A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy ha egy munkáltatónak átmenetileg több munkaerőre van szüksége, az egyszerűsített foglalkoztatás jó megoldást jelenthet. Ez a foglalkoztatási forma főként mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára alkalmazható. Különösen a filmipari statiszták esetében érvényes ez az alkalmi foglalkoztatás.

A közleményben a NAV ismertette, hogy mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetén a foglalkoztatás időtartama egy adott évben nem haladhatja meg a 120 napot ugyanazon munkáltatónál. Alkalmi munka esetén szintén figyelemmel kell lenni a korlátokra: azonos felek között az egymást követő napok száma nem haladhatja meg az 5 napot, egy hónapban a 15 napot, és egy évben a 90 napot.

A munkavégzés megkezdése előtt a munkáltatónak be kell jelentenie a munkavállalót, amit több gyors és egyszerű módon is megtehet. A NAV javasolja az online nyomtatványkitöltő alkalmazás használatát, amely akár okostelefonról is elérhető, és lehetővé teszi a bejelentések gyors és egyszerű kezelését. Emellett elérhető az EFO pro mobilalkalmazás, valamint a 185-ös telefonszám is.