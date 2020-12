Pszichés zavar? A plüssállatokból nem lehet kinőni

A felnőttek felének van plüssállata! Egyre több gyártó ismeri fel a célcsoportban rejlő lehetőséget. Szociológusok a jelenség hátterét kutatják.

A maci nélkül sehova!

Medvék, kutyák, majmok textíliából – nem is gondolnánk, hány járja a világot felnőttek társaságában, vagy akár egyedül is. Nem kevesen egy ágyban alszanak velük és odaütetik őket az étkezőasztalukhoz. A többség szégyelli bevallani, ezért csak ritkán hallunk róla, de nem elszigetelt jelenség a mindennapjait plüssállatával megosztó felnőtt. Egy németországi reprezentatív felmérésben a megkérdezettek fele nyilatkozott úgy, hogy ’szereti a plüssállatokat’. Harmaduk rendszeresen magával viszi a gyerekkora óta őrzőt játszótársát utazásaira is. A plüss fanok között nem sokkal több a nő, mint férfi!

A Süddeutsche Zeitung összeállításban név nélkül megszólaló negyvenes urat kedvence minden üzleti útjára elkíséri. Hóbortjával nincs egyedül az ismeretségi körében. „A válása után egy barátom is a plüssök rabja lett.”

Ennek fényében az már csak természetes, hogy a 140 év alapított müncheni manufaktúrából lett legnagyobb német gyártó, a Steiff vezető-designere, Dietmar Simon hús-vér partner helyett mackókkal osztja meg az ágyát.

„Elmondhatom nekik a legféltettebb titkaimat is, amelyeket még szeretteimnek, legbizalmasabb barátaimnak sem mernének.” Jonathan Meese, a nemzetközileg is jegyzett német képzőművész is vall a Süddeutsche Zeitungnak: „A plüssállatkák a legjobb társak. Sosem hűtlenek. A szeretetükért nem várnak semmit. Nagyon fontos szerepet játszanak az életemben.”

Hallgatni arany

A textilfigurák puhák, szófogadók és némák. Utóbbi különösen népszerűvé teszi őket a felnőttek körében. Egyre bonyolultabb, zaklatott világunkban a nyugalom szigetei. Nem feleselnek, nem fárasztanak és idegesítenek. Amikor pedig hónapok óta a személyes kapcsolatok korlátozását és távolságtartást várják el, a plüssök még ideálisabb társak lettek.

„Persze mondhatjuk, hogy egy darab textíliáról van szó. Objektíven nézve ez az igazság. De az emberi lélek nem objektív kategória” – magyarázza egy témával foglalkozó pszichológus, Insa Fooken a német napilapnak. A játékállatok kedveltségüket azzal magyarázza, hogy közelséget, melegséget és védelmet szimulálnak, ami természetes szükségletek. „Segítségükkel sokkal könnyebben kielégíthető, mint egy hús-vér partnerre”

Fooken, aki a frankfurti Goethe Egyetem öregedéstudományi professzora, hosszan kutatta a plüssök pszichológiáját. Szerinte a játékállatok alapvetően három funkciót töltenek be a felnőtteknél: Segítségükkel némelyek visszaképzelik magukat a nyugalmas gyerekkorukba, mások esztétikai okokból vonzódnak hozzájuk és végül vannak olyanok, akiknél kommunikációs médium. A tanszékvezető professzor megismert olyan párokat, akik egy plüssállaton keresztül kommunikáltak egymással. Hozzáteszi, hogy a plüss állatkák a gyerekeknél is fontos, de egészen más szerepet töltenek be: Segítik az érzelmi elszakadást a szülőktől és ezzel az önállósodást.

Dietmar Simon, a Steiff vezető-designere szerint a legtöbben a hiányzó melegséget, közelséget, meghittséget pótolják velük.

Bomba üzlet

A gyártók számára a legfontosabb célközönséget továbbra is a gyerekek jelentik. Viszont a magas árkategóriájú termékeknél egyre inkább a felnőttekre koncentrál a marketing. Ebben a szegmensben évek óta dinamikusan növekszenek az eladások.

A Steiff évek óta külön kollekciókat visz a piacra a felnőttek számára: kézzel varrtak, luxusmárkák ruháiba öltöztetettek és nem ritkán Swarovski-kristályokkal díszítettek. A szintén a XIX. század végén alapított bajor gyártó, a Sigikid kollekciójában 80 plüssfigura van kifejezetten felnőttek számára. Mindkét cég vállalja speciális figurák elkészítését is a vevő igényei szerint. A legtöbben megboldogult háziállatukat szeretnék hallhatatlanná tenni textíliából.

Szintén a felnőttekre épít az antik Teddyk piaca. A limitált számban, kézimunkával évtizedekkel ezelőtt készül állatkákért nem ritkán több ezer eurót kell fizetni. A napjainkban készült elsőosztályú plüssfigurák szintén befektetésnek számítanak. Nemrégiben egy Monacoban gyártott Louis Vuitton ruhába öltöztetett medvéjéért egy árverésen 250.000 eurót fizetett a koreai vevő!

Mára a Mr. Beanból ismert geg is valóság lett: Utazási irodák nyaralásokat, körutakat kínálnak a plüssöknek. A célállomásokon fényképek készülnek a kedvencekről. Ezekben gyönyörködnek az otthon maradt gazdik.

Mackó az Eiffel-toronynál, a Taj Mahalnál és az Empire State Building tetején – amit sok felnőtt idő vagy anyagi lehetőség híján nem élhet át, abban az élményben kedvencén keresztül mégiscsak része lesz.

Nincs miért szégyenkezni

Világkörüli utat tenni tartós kapcsolatban élni, gyermeket felnevelni – ez ugyan nem megy a plüssel, de segítenek legalább gondolatban átélni, milyen is lenne mindez. Kínos? Egy olyan világban, ahol normális a mobiltelefonnal beszélgetni sokak számára már nem. „Napjainkban a többségnek nem jelent gondot elismerni, hogy van egy irracionális oldala is” – véli az öregedéstudományi professzor, Insa Fooken.

Ha valakinek nagyobb segítség egy nehéz pillanatban a medvebocsa előtt sírni, egy vita után neki kiönteni a lelkét, mint embertársának – ez Fooken szerint önmagában nem pszichés zavar. Sokkal inkább lelki segítség.

A plüssök a testi bajokra is gyógyírt jelenthetnek. Kutatások bizonyítják, hogy textil állatkák ölelgetésének gyulladáscsökkentő hatása van és segít alvászavarok esetén is. Ezért Simon szerint a vásárlást az egészségbiztosítóknak is támogatniuk kellene.