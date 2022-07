La relation économique bilatérale franco-hongroise est une réussite

Les relations commerciales franco-hongroises se développent de manière régulière et dynamique depuis de nombreuses années. Selon les données du service économique de l’ambassade de France en Hongrie, les entreprises françaises sont encore plus intéressées qu’avant par les produits fabriqués en Hongrie.

Redressement des échanges commerciaux en 2021

Les échanges commerciaux entre la France et la Hongrie enregistrent depuis de nombreuses années une excellente dynamique. Ils ont en effet plus que doublé en 17 ans, pour passer de 3,8 Mds€ à 8,6 Mds€ entre 2003 et 2021. 2020 a cependant constitué une année atypique en raison de l’épidémie de la Covid-19 et s’est soldée par un repli des échanges de 3,3% à 8 Mds€ (contre une croissance de 4,4% en 2019).

Les exportations françaises montrent la résilience de l’économie hongroise : après une année 2020 très particulière en raison de la crise sanitaire, la France a connu un redressement de ses exportations vers la Hongrie en 2021, avec une hausse de 1,7% à 3,85 Mds € (+66 M €).

Comme les années précédentes, les produits industriels constituent le poste le plus important de nos exportations (1,65 Md €). Ils devancent les équipements mécaniques, matériels électriques, électroniques et informatiques (1,42 Md €) et les matériels de transport (481,97 M€).

Le poste équipements électriques et ménagers a augmenté de 9,4% en 2021 (497 M€). Les livraisons de matériel de distribution et de commande électrique sont en hausse de 8,8% (à 238,69 M€) et celles de matériel d’installation électrique augmentent de 16,9% (à 97,11 M€).

Les ventes de machines industrielles et agricoles, machines diverses progressent de 21,3% pour atteindre 479,93 M€. Ce bon résultat tient notamment aux ventes de machines et équipements d’usage général (346,97 M€) et celles de machines agricoles et forestières (58,29 M€).

Les exportations de produits chimiques, parfums et cosmétiques ont également connu une hausse dynamique (+19,75%) et s’élèvent à 478,49 M€ en 2021, les ventes de produits chimiques augmentent de 8% (261 M€) et celles de parfums, cosmétiques et produits d’entretien de 18,47% (46 M€). Tandis que le poste produits pharmaceutiques, un des points traditionnellement forts des exportations françaises (12% de nos ventes à la Hongrie) connaissent une baisse (-6,38%) pour atteindre 357,5 M € en 2021.

Le poste matériel de transport a globalement beaucoup diminué (-31,1%) en 2021, mais avec des évolutions contrastées. Les livraisons de véhicules automobiles progressent de manière significative, +17,9% à 230,91 M€, et celles des accessoires pour véhicules automobiles de 14,7% à 167,31 M€. Le poste des livraisons d’aéronefs affiche en revanche une chute marquée (50,99 M € contre 333,57 M € en 2020).

Les achats français en provenance de Hongrie en forte croissance

Les importations françaises d’origine hongroise ont augmenté de 14,8% en 2021, après une baisse de 5,3% en 2020 et une hausse modérée de 2,4% en 2019. Les ventes hongroises sont concentrées sur les secteurs industriels traditionnellement performants (pharmacie, machines électriques, électroniques, informatiques), ainsi que sur le secteur automobile. Ce dernier représente un domaine industriel majeur de l’économie hongroise, avec la présence des fabricants Audi, Mercedes, PSA/OPEL et Suzuki, ainsi que l’ensemble de la sous-traitance qu’ils génèrent.

Ainsi, le secteur des équipements mécaniques, matériels électriques, électroniques et informatiques, avec 1 695 M € (+15% en g.a.), constitue en 2021, 35% des ventes hongroises à la France. Les autres produits industriels, désormais 2ème poste hongrois à l’exportation (32,9% des exportations hongroises vers la France), progressent de 12,8% à 1 589 M€. Ils devancent les matériels de transport (24,5% des exportations hongroises vers la France), en hausse de 17,5 % à 1 184,3 M€).

L’investissement français en Hongrie est important et diversifié

Selon la méthode des investissements ultimes, la France se situe au 4e rang des investisseurs étrangers avec un stock d’investissements estimé à 5 Mds EUR par la Banque centrale de Hongrie après l’Allemagne, les Etats-Unis et l’Autriche et devant la Corée du sud. Les investissements sont très diversifiés, ils concernent l’énergie (VEOLIA), l’industrie (Valeo, Schneider-Electric, Michelin, PSA, Lafarge, Legrand) ou l’agro-industrie (Bonduelle, Eureden, Axéréal), le secteur financier (Groupama, BNP Paribas), la distribution (Auchan, Décathlon), l’industrie pharmaceutique (Sanofi, Servier, Ceva), et l’environnement (Veolia, Suez, Ereco).

Les 491 entreprises françaises recensées (source CCI FH / Service économique) emploient plus de 45 600 salariés pour un chiffre d’affaires de 9 Mds €. Dans l’ensemble, il s’agit essentiellement d’investissements de grands groupes, mais depuis quelques années le tissu des PME se renforce substantiellement. Il est à noter qu’il n’y a pas en Hongrie de constructeur automobile français présent avec une unité d’assemblage, mais seulement des équipementiers travaillant pour les grands constructeurs européens, très présents sur le territoire (Audi-Volkswagen, Mercedes et bientôt BMW), ainsi que pour le japonais Suzuki. Depuis le rachat d’OPEL en Europe par le groupe PSA, l’entreprise française dispose d’une usine de moteurs en Hongrie.