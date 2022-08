Nincs megállás: tovább drágult a villamos energia

A villamos energia másnapi (DAM) árai júliusban is nagyságrendekkel magasabbak voltak, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A hónapban a legmagasabb havi átlagárat – 456 euró/MWh – Olaszországban regisztrálták – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) júliusi villamosenergia-piaci jelentéséből.

A hazai másnapi (DAM) árakat alapvetően a gázárak mozgása és a hónap során fellépő hőhullámok határozták meg. Az árak ebben a hónapban is tovább nőttek: a maximális órás ár július 25-én elérte a 735 euró/MWh-t.

A hazai júliusi bruttó fogyasztás 5,5%-kal csökkent az előző év hasonló időszakához képest, és a maximális rendszerterhelés is 2%-kal alacsonyabb volt, mint a múlt évi. Az éves visszaesésben az is szerepet játszik, hogy a tavalyi július még az ideinél is melegebb volt.

A hazai átlagos órás termelés mintegy 4%-kal volt magasabb, mint júniusban.

Befejeződött a Dunamenti Erőmű karbantartása, így az új kombinált ciklusú erőművek termelése 64%-kal nőtt és az órás átlagos termelés elérte az 547 MW-t. A megújulók átlagos órás termelése az előző hónap szintjén maradt. A naperőművi termelés maximuma ebben a hónapban 3 napon keresztül is (július 13-án, 18-án és 20-án) 1810 MW körül alakult.

2022 júliusában az öt (német, francia, olasz, spanyol, angol) legnagyobb piac aggregált fogyasztása 1%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos hónapjában. A legnagyobb növekedés (2.9%) Olaszországban volt tapasztalható. A közép-európai régió fogyasztása ugyanakkor ebben a hónapban is csökkent, a tavaly júliusi adatokhoz képest 4,9 százalékkal.

Júliusban az öt legnagyobb piac össztermelése 0,7%-kal nőtt az előző év ugyanezen hónapjához képest. A termelési mixen belül az öt nagy piacon együttesen a nukleáris termelés 28%-kal csökkent. A kieső nukleáris termelést a fosszilis termelés helyettesítette, ezen belül is a szén alapú termelés 27%-kal, a földgáz alapú pedig 25,6%-kal nőtt. A fosszilis termelés súlya összességében 37,6%-os volt, míg a megújulóké 34,1%-os. A megújulók közül a vízierőművi termelés csökkent kiugróan, az előző év hasonló hónapjához képest 29,4%-kal.