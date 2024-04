Nyereséges zárás az európai tőzsdéken

Nagy, egy-másfél százalékos indexnyereséggel fejezték be a pénteki kereskedést a főbb európai értékpapírpiacok.

A dollárindex 0,52 százalékkal 106,15 pontra emelkedett pénteken, az eurót 0,45 százalékkal jegyzik gyengébben 1,0677 dolláron.

Az összeurópai FTSEurofirst 300 index 1,15 százalékkal, a STOXX 600 index 1,16 százalékkal, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 1,37 százalékkal végzett magasabban. Londonban az FTSE 100 index 0,77 százalékkal emelkedett, a frankfurti DAX index 1,34 százalékkal, a CAC 40 index pedig Párizsban 0,89 százalékkal erősödött. Milánóban az FTSE MIB index 0,87 százalékkal, a madridi IBEX 35 index pedig 1,60 százalékkal magasabban fejezte be a pénteki kereskedést.



Pénteken a piacok vállalati eredménybeszámolók mellett amerikai és európai makrogazdasági mutatók és hírek alapján tájékozódtak: az EKB felméréséből kiderült, hogy az inflációs várakozások több mint kétéves mélypontra estek, az amerikai személyi fogyasztási kiadások árindexe pedig megemelkedett árnyomásról tanúskodott. Ennek alapján az európai kamatcsökkentési várakozást júniusra hozták előre a szakértők, az amerikait pedig szeptemberre tolták ki.



Londonban az FTSE 100 index a héten hét hónapja a legjobb teljesítményt nyújtotta, több mint három százalékos nyereségre tett szert és pénteken is új rekordot állított be. A legnagyobb erősödést a NatWest és az Anglo American érte el közel négy százalékkal, a Rolls Royce három százalékkal, a Lloyds Banking pedig több mint két százalékkal.



A Thyssenkrupp kilenc százalékkal emelkedett a frankfurti tőzsdén, miután bejelentette, hogy 20 százalékos részesedést kíván értékesíteni acélüzletágában. Az Airbus részvénye két százalékkal esett, miután a vártnál gyengébb első negyedéves működési eredményről és cash flow-ról számolt be. A SAAB közel három százalékkal esett annak ellenére, hogy feljavította értékesítési kilátásait. A Remy Cointreau egy százalékkal gyengült javuló eladásai mellett is. A TotalEnergies részvénye közel három százalékkal erősödött, miután a vártnál kisebb mértékű első negyedéves nyereségcsökkenésről számolt be. A Saint Gobain hat százalékos erősödést ért el, mivel a francia építőanyag-óriás első negyedéves bevételei felülmúlták a várakozásokat.



Az olajár kevéssé változott pénteken, a hetet úgy másfél-két százalékos emelkedéssel fejezheti be.



Az európai kereskedési idő végén a Brent nyersolaj ára 0,16 százalékkal állt magasabban hordónként 89,25 dolláron, a WTI ára 0,03 százalékkal emelkedett 83,78 dollárra.



Az arany ára emelkedett kissé, a hetet azonban két százalék körüli csökkenéssel fejezheti be, ami így hat hete az első alacsonyabb áron végzett hete lehet. Az arany spot ára az európai kereskedési idő végén 0,15 százalékkal állt magasabban unciánként 2335,95 dolláron. (MTI)