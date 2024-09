Orbán Viktor: új eszközöket követel az új gazdaságpolitika

Az új gazdaságpolitika új eszközöket követel, az első akcióterv intézkedései helyet kapnak a parlamentnek hamarosan benyújtandó jövő évi költségvetésben – mondta a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben a tavaszi ülésszak első napján.

A diákhitelhez hasonló munkáshitelt, a tőkejuttatást a kis- és közepes vállalkozóknak, a 13. havi nyugdíj állandósítását, a gyermekek után járó adókedvezmény megkétszerezését Orbán Viktor az akcióterv részeként említette. Ezek lesznek az új gazdaságpolitika első lépései, amelyek lendületet adnak a gazdasági növekedésnek – mondta.

Magyarország már most is az Európai Unió első feléhez tartozik a gazdaság növekedésének üteme alapján, de ez jövőre kevés lesz. A magyar gazdaság növekedési ütemét a 3 és 6 százalék között sávba kell emelni, “akkor is, ha ez Európában rajtunk kívül senkinek sem sikerül. Ha kell, egyedül is meg kell csinálnunk, és meggyőződésem, hogy Magyarország meg is tudja csinálni” – fogalmazott.