Ősszel is beköltözött az erdő a hajdú-bihari iskolákba

Idén tavasszal indult el az Agrárminisztérium és az Országos Erdészeti Egyesület közös kezdeményezése, az Iskolában az Erdő elnevezésű program, melynek során a minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai tartottak ingyenes foglalkozásokat a hazai oktatási intézmények, 6 és 14 év közötti diákjainak.

A hatalmas sikerre való tekintettel az őszi félévben is folytatódik a program, sőt most gyógypedagógiai intézmények is regisztrálhattak az erdőpedagógiai órákra. Hajdú-Biharban az első ütemhez hasonlóan nagy volt az érdeklődés, hiszen a vármegyék és a városok között is dobogós helyen szerepel az iskolák regisztrációi alapján.

Somné Huszti Anett, a NYÍRERDŐ Zrt. Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola vezetője a jelentkező 31 oktatási intézmény közül 18-ban már járt. Ennek nyomán több mint 1400 tanuló tájékozódhatott interaktív, játékos módszerek segítségével az erdőről, illetve a fenntarthatóságról.

Az erdőpedagógia és élménypedagógia módszereinek, valamint eszközeinek alkalmazása során a diákok saját kezükbe vehetik, megtapinthatják, megkóstolhatják, megszagolhatják az erdők kincseit, így mélyítve el a korábban tankönyvekből szerzett elméleti tudást.