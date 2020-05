Ötmilliárdos kockázati tőkealap Székesfehérváron

Az MFB Csoporthoz tartozó, elsősorban közepes méretű vállalkozások tőkefinanszírozásával foglalkozó MFB Invest második tematikus vállalkozásfejlesztési magántőke alapját is elindította – ezúttal Székesfehérváron.

Azt követően, hogy az MFB Csoport tagja, az MFB Invest Zrt. 2019. utolsó negyedévében bejelentette legújabb alapja, a Városi Alap indulását, Debrecen után, a napokban Székesfehérváron is megnyílt az az 5 milliárdos keretösszegű tőkealap, amely a helyi és megyei vállalkozások számára biztosít tőkejuttatásként forrást a fejlesztési, beruházási tervek megvalósításához.

Azoknak a prosperáló cégeknek ajánlják, amelyeknek tőkeemelésre van szükségük a további dinamikus fejlődéshez.

A 12 év futamidővel, 7 éves befektetési periódussal működő alap – ahol az átlagos befektetési méret a tervek szerint 100 és 500 millió forint között alakul – működésében az első számú partner Székesfehérvár Város Önkormányzata.Az operatív feladatokat az RVA, valamint az MFB Invest alapkezelője, a Focus Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. végzi.

Székesfehérvár polgármestere Cser-Palkovics András kiemelte: miközben az önkormányzat régóta nagy szerepet szán a mikrofinanszírozásnak, az új tőkealap más vállalkozói réteget is megcélozva, a koronavírus járvány idején, a munkahely megtartás mellett új munkahelyek létesítésében is fontos szerepet tölthet be.

Bugár Csaba az MFB Invest Zrt vezérigazgatója szerint az alap, ütem szerinti elindulásában nagy szerepe van annak, hogy az érintett szervezetek a home office időszakában is képesek voltak az együttműködésre, ami azért is fontos, mert a vállalkozások számára, különösen a jelenlegi helyzetben létfontosságú lehet a forrásbevonás.

Benke Ákos a Focus Ventures vezérigazgatója hozzátette: miközben a járvány elindulásától számított 3 hónap alatt nagyjából megfeleződött a kockázati tőke iránt érdeklődők száma és a többiek is visszafogták fejlesztési terveiket, a kivárás mellet az is érződik, hogy a gazdaság visszarendeződésével visszatérhetnek a korábbi igények.

