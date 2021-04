Pandémia után. Home Office – sokan hosszabbítást szeretnének, több munkaadó az irodára szavazott

Európai, magyar és német adatok Az Eurostat 2019-es adatai szerint Magyarországon 2 százalék körül volt az alkalmanként otthonról dolgozók aránya, és a kevesebb, mint 1 százalék volt állandóan home office-ban. Ez még a szintén alacsony, 5 százalékos európai átlagtól is jóval elmaradt. Aktuális magyar statisztika még nem ismert az EU-ban, de tapasztalatból tudható, hogy a nem helyhez kötött munkakörben dolgozók döntő többsége a krízis kezdete óta otthonról dolgozik. A távmunkát már tavalyi terv szerint törvény igazgatja, amit – mint beszámoltunk róla – aktualizáltak is. Európa legnagyobb gazdaságában, Németországban a munkavállalók 24 százaléka, 10,5 millió német a járvány kezdete óta döntően otthonról dolgozik. További 20 százalék, 8,3 millió munkavállaló pedig többségében home office-ban van. A pandémia előtt Németországban is kivétel volt a távmunka: 3 százalék dolgozott túlnyomóan, 15 százalék pedig részben otthonról. Egy német reprezentatív felmérése szerint 27 százalék a jövőben is szeretne részben, 8 százalék pedig teljes egészében otthonról dolgozni. 73 százalék kifejezetten támogatja, hogy törvény garantálja a munkavégzés helyének szabad megválasztásához fűződő jogot. Tehát jóval többen, mint amennyien élnének is a lehetőséggel.