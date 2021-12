Profi segítség nélkül könnyű elvérezni a pénzpiacokon

Olyan időszakon vagyunk túl, amit még senki nem tapasztalt meg korábban. Az azonban világosan kiderült, hogy aki bizonytalan helyzetben hirtelen, vagy megalapozatlan döntést hozott, sokat veszíthetett – meséli Simon Péter, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója, akit a zöld befektetésekről is kérdeztünk.

– Hogyan élték meg az elmúlt másfél évet? Mennyire állt fejre a pénzügyi világ?

– Az biztos, hogy sok dolog nagyon gyorsan megváltozott, ám alapkezelőként mi főleg a piacok mozgásából tudunk profitálni. Természetesen a változásokra az ügyfeleink eltérően reagáltak. Voltak pánikszerű eladások, volt aki tartotta a portfolióját, megint mások azonnal nyomott áron vásárolni kezdtek, majd később remek hasznot realizáltak. Egy kicsit hasonló volt a szituáció, mint a 2008-as gazdasági válságnál, bár az közvetlenül a mindennapokat nem befolyásolta. Elhangzottak olyan jóslatok, amelyek később nem bizonyultak igaznak, például az ingatlanpiac nemhogy összeomlott volna, hanem tovább emelkedtek az árak, nem csak Magyarországon.

– Ilyen esetekben mit tanácsol egy alapkezelő cég? Miért érdemes az ő termékeiből választani – hiszen ma már egy számítógép, vagy akár egy telefon segítségével szinte bárki bármivel kereskedhet?

– Technikailag megvan a lehetőség, ám aránylag kevés azoknak a száma, akik látják a gazdasági-politikai folyamatok összefüggéseit és kellő piaci információval rendelkeznek. Ma már egy téves újsághír is le tudja nyomni pár órára egy részvény árfolyamát, aki például ilyenkor megijed és elad, veszíthet. A különféle befektetési alapokat azért érdemes választani, mert itt az információk összegyűjtését, szűrését, az alapok tartalmának menedzselését évtizedek óta ebben élő, szakértő kollégák irányítják, akinek az elsődleges célja, hogy az alap minél jobb eredményt érjen el.

– Lépést tudnak még tartani az alapok a kedvező konstrukciókat kínáló állampapírokkal?

– Abszolút, hovatovább a koronavírus okozta piaci krízis után olyan mértékű emelkedés bontakozott ki a világ tőkepiacain, hogy már minimális kockázatvállalással is sokkal attraktívabb megtérülést lehetett elérni az állampapírokénál. A kötvények mellett a sikeres vállalatok részvényeit, árupiaci eszközöket vagy ingatlanbefektetéseket a portfóliójukban tudó alapok könnyen profitáltak az emelkedő árakból. Kiemelkedtek a mezőnyből azok az alapok, amelyek a portfólió összeállításuk során valamilyen környezeti, társadalmi, felelős vagy fenntarthatósági szempontokat is érvényesítettek.

– Változott az ügyfelek magatartása az elmúlt időszakban?

– Abszolút. A kezdő pénzügyi tankönyvek is tanítják, hogy a befektetések esetében fontos szempont a diverzifikálás, a több lábon állás. A koronavírus okozta bizonytalanság ezt abszolút felerősítette, talán ennek köszönhetően mi erősen megnövekedett érdeklődést tapasztalunk az alapjaink iránt. Ez nem meglepő, hiszen az elmúlt időszak alatt elért szép hozamok mellett az is fontos szempont, hogy az alapkezelő a több lábon állást is készen, becsomagolva tudja nyújtani a befektetőknek. Szintén nagyon trendi mostanában az ESG befektetések piaca – mi a Raiffeisennél már tavaly piacra léptünk az első ilyen tematikus alapunkkal és az év végén pedig már 3 termék színesíti majd a kínálatunkat. Azt látjuk, hogy ezen alapok iránt kiemelten erős az érdeklődés, amit mi különböző kockázati szintű és hozampotenciálú termékekkel igyekszünk kiszolgálni.

– Ön évtizedek óta a szakmában dolgozik, melyik időszakra emlékszik vissza a legszívesebben?

Nehéz egyet kiemelni. Sok szempontból érdekes volt a 90-es évek, amikor még mindenki csak tanulta itthon a befektetői szakmát, nagyon sok szép sikerünk volt. A 2000-es évek végéig tartó boom óriás élmény volt, az utána következő recesszió pedig ma már tankönyvi anyag. Az biztos, hogy ezt a piacot nem lehet megunni, hiszen nap mint nap együtt kell élni az eseményekkel. Mindig azt szoktam mondani: ha valakinek van ideje, próbáljon szerencsét akár egyedül is a tőkepiacokon, de ha azt szeretné, hogy a befektetése jó kezekben legyen, akkor inkább bízza ránk.