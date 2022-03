Putyin rubellel olajozná az orosz gazdaságot

Oroszország azt tervezi, hogy rubelben követeli az európai országoktól a földgázvásárlások árát, ezzel elmélyítve a Nyugattal való szembenállását, és potenciálisan súlyosbítva Európa 1970-es évek óta legsúlyosabb energiaválságát.

A gáz ára több mint 30 százalékkal megugrott, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök a kormányával tartott találkozón utasította a központi bankot, hogy egy héten belül dolgozzon ki egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a földgázért való rubelfizetést.

A Bloomberg cikke szerint Putyin lépése azt mutatja, hogy mindkét oldalon egyre nagyobb a hajlandóság arra, hogy az orosz energiaellátást fegyverként használják fel a Moszkva és a Nyugat között az ukrajnai háború miatt folyó küzdelemben. Az új megállapodás részletei nem voltak azonnal világosak, de azzal, hogy Putyin rubelben követeli a fizetéseket, lényegében arra kényszeríti az európai vállalatokat, hogy közvetlenül támogassák a valutáját, miután az az orosz gazdaságot sújtó szankciók miatt szabadesésbe került. A rubel szerdán 7 százalékot erősödött a dollárral szemben, és ezzel 23 százalékra csökkentette idei veszteségeit.

Európai reakciók

Németország, az orosz gáz legnagyobb vásárlója szerint a rubelfizetésekről szóló bejelentés a szerződések megszegését jelenti, és Robert Habeck gazdasági miniszter szerint a német kormány tárgyalni fog európai partnereivel arról, hogyan reagáljon. Olaszország, a Gazprom második legnagyobb vásárlója azt közölte, hogy nem hajlandó rubelben fizetni az orosz gázért, mert ez segíthet Putyinnak gyengíteni Európa szankciórendszerét.

“Az én véleményem az, hogy euróban fizetünk, mert a rubelben való fizetés a szankciók elkerülését jelentené, ezért szerintem továbbra is euróban fizetünk” – mondta Francesco Giavazzi, Mario Draghi miniszterelnök gazdasági tanácsadója a Bloomberg Capital Market Forum milánói rendezvényén.

A rubelben való fizetés követelése vitákhoz és a szerződések újratárgyalásához vezethet, továbbá azzal fenyeget, hogy megzavarja a régió zavartalan gázellátását. Európa a gáz mintegy 40 százalékát Oroszországból szerzi be, és már most is küzd az idei téli rekordárak következményeivel.

“Ha a Gazprom megtagadja a gázszállítást, amikor a vevők az eredeti szerződés szerinti pénznemben, általában euróban fizetik ki a számlákat, a vevők választott bíróság elé vihetik az ügyet” – mondta Anise Ganbold, az Aurora Energy Research elemzője.

Az európai gáz referenciaértéke Putyin bejelentését követően 34 százalékkal emelkedett, és megawattóránként 132,74 euróig nőtt, ami ismét vad árrallyt indított el.

Az “ellenségesnek” minősített országokra vonatkozó intézkedés az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát és az Európai Unió valamennyi tagját magában foglalja.

“Döntést hoztam arról, hogy az úgynevezett ellenséges államokba irányuló földgázszállításaink esetében áttérünk a rubelfizetésre” – mondta Putyin szerdán.

Az “ellenséges” államok a Gazprom 2021-es, közel 69 milliárd dollárt kitevő exportbevételének mintegy 70 százalékát tették ki – mondta a Bloombernek Dmitrij Polevoj, a moszkvai székhelyű Locko Invest közgazdásza. A fizetési eljárások bármilyen módosítása “átmenetileg befolyásolhatja” az orosz gázexport volumenét – tette hozzá.

Oroszországnak az amerikai és európai szankciók megtorlásaként fel kell hagynia a “kompromittált valuták” használatával a földgázügyletekben – mondta Putyin a Kreml honlapján közzétett átirat szerint. “Elég világos, hogy nincs értelme annak, hogy az Európai Unióba, az Egyesült Államokba szállítsuk az áruinkat, és dollárban, euróban, más valutákban fogadjunk el fizetéseket” – jelentette ki.

Egy héten belül

A Gazprom külföldi bruttó gázeladásainak mintegy 58 százaléka euróban történt a tavalyi harmadik negyedévben, legalábbis a cég legutóbbi beszámolója szerint. További 39 százalékuk amerikai dollárban volt. A Gazprom sajtóosztálya nem kívánt nyilatkozni arról, hogy hosszú távú szállítási megállapodásai lehetővé teszik-e a rubelfizetésre való átállást.

“A Gazpromnak meg kellene kérnie a vevőket, hogy járuljanak hozzá a szerződésekben foglalt fizetési feltételek megváltoztatásához” – mondta Trevor Sikorski, az Energy Aspects Ltd. földgáz, szén és szén-dioxid üzletágának vezetője. “Ez újra megnyitja a szerződéseket, és a vevők például rövidebb határidőket kérhetnének” – emelte ki.

Az OMV AG közölte, hogy az Oroszországgal kötött földgázszállítási szerződései nem írják elő a rubelben történő fizetést, és az osztrák energetikai vállalat a szerződésmódosításig továbbra is euróban fog fizetni – mondta Alfred Stern vezérigazgató az osztrák Puls 24 televíziónak adott interjúban.

Oroszország a hónap elején nyilvánosságra hozta az ellenségesnek tekintett 48 állam listáját. Ezek közé tartozott az Egyesült Államok, Japán, az Európai Unió valamennyi tagja, Svájc és Norvégia. Ennek következtében az orosz gázexport nagy része mostantól “barátságtalan” országokba megy.

Putyin a kormányán keresztül utasította a Gazpromot, hogy kezdjen el dolgozni a jelenlegi szerződések szükséges módosításain, hozzátéve, hogy nem tervezik az árképletek megváltoztatását, csak a fizetések pénznemét.

“Szeretném hangsúlyozni, hogy Oroszország mindenképpen folytatja a földgázszállításokat a meglévő szerződésekben meghatározott mennyiségeknek, áraknak és árképzési mechanizmusoknak megfelelően” – mondta az orosz elnök.

Megvalósítható is lehet

“Ez nem jelent veszélyt a szállításra, ellenőriztük, van olyan partner Bulgáriában, aki rubelben is meg tudja valósítani az ügyletet” – közölte a bolgár állami tulajdonú Bulgargaz EAD, a Gazprom egyik ügyfele.

Március első 15 napjában a Gazprom átlagosan napi 500 millió köbmétert exportált a volt Szovjetunió területén kívüli országokba, köztük az EU-ba, Kínába és Törökországba. Ebből az Európa felé irányuló áramlás átlagosan napi 384 millió köbméter volt – derült ki a cég adataiból.

“Úgy vélem, a rubelben történő fizetés lehetséges lehet, ha egy európai bank képes együttműködni egy orosz, nem szankcionált bankkal, de ez kényelmetlen lehet” – mondta Jonathan Stern, az Oxford Institute for Energy Studies kutatója.