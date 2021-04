Reneszánszát éli a Kádár-kocka – felújítani is megéri

Mintegy 800 ezer kockaház van Magyarországon, minden negyedik magyar ilyenben él, és az emberek nagy része nem utasítaná el, hogy Kádár-kockában lakjon – derül ki a BMI Bramac reprezentatív felméréséből.

A magyar vidéki táj meghatározó családiház-típusa négyzetes alaprajzú, 100 négyzetméter körüli alapterületű, általában földszintes, sátortetős épület, amelynek építése a hatvanas évek elejétől a nyolcvanas évekig volt jellemző.

A felmérés szerint a megkérdezettek 23 százaléka lakik jelenleg is kockaházban, 49 százaléka pedig lakott valaha ilyenben.

A kockaház előkelő helyet foglal el az ingatlanvásárlók listáján is. A modern, földszintes házak (47 százalék) után ez a második legkeresettebb háztípus a vásárlók körében, a felmérés szerint a felnőtt lakosság harmada biztosan, vagy inkább venne kockaházat.

Ingatlanpiaci szakértők szerint ennek az a magyarázata, hogy a kockaházak árazásukban nem térnek el jelentősen a többi téglaháztól, mégis jó vétel lehet, mert itt biztosabban tudható, mi a műszaki tartalom.

Jóna Péter, az Immo1 Cégcsoport ingatlanpiaci szakértője szerint a kockaház remek felújítási “alapanyag” több okból is: strapabíró, jól alakítható, időtálló. Arányai miatt még a most trendi minimál stílushoz is passzol – fűzte hozzá.

A kockaházak állapota vegyes, összességében felújított, újszerű, közepes vagy jó állapotról számolt be a benne lakók 83 százaléka. A Kádár-kockákon nagyobb arányban végeztek felújítási munkákat (91 százalék), mint a többi háztípuson (83 százalék).

Az eddig elvégzett munkálatok között a leggyakoribb volt a külső ajtó- és ablakcsere (72 százalék), a burkolatok és padlók cseréje (67 százalék), a fürdőszoba teljes felújítása (60 százalék), fűtéskorszerűsítés (61 százalék).

Az online kutatást a BMI Bramac betoncserépgyártó cég megbízásából az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. készítette, az adatok a 18-69 éves magyar internetező lakosságra reprezentatívak.