Sikert hozó pénzügyi tudás kezdőknek és gyerekeknek: első lépések

Hogyan érhetünk el pénzügyi sikereket kezdőként? Mit tehetünk annak érdekében, hogy gyermekünk anyagilag is sikeres felnőtté váljon? A pénzügyi alaptudás bármikor megszerezhető. Mutatjuk, mely könyvekkel érdemes elkezdeni felnőttként, és milyen módszerekkel tudjuk gyermekünket is bevezetni a pénzügyek világába.

Arra a kérdésre, hogy mikor érdemes elkezdeni a pénzügyi tanulást, valószínűleg sejtjük a választ: tegnap. Ha nem rendelkezünk a megfelelő pénzügyi ismeretekkel, ennek hátrányait nap mint nap tapasztalhatjuk.

Ha hónap végén nem marad mit félretenni, ha kétkedve nézegetjük a pénzügyi termékeket, vagy ha tehetetlenül nézzük, hogyan értéktelenednek el napról napra összegyűjtött tartalékaink: érdemes kezünkbe venni az irányítást.

Hiszen a pénzügyi tudással rendelkezők jobban boldogulnak, a családi kasszába befolyó bevételeket hatékonyabban osztják be, és folyamatosan gyarapítani tudják megtakarításaikat.

Mi is szert tehetünk azonban erre a tudásra. Ehhez adunk most iránytűt, amely teljesen kezdőként is eligazít bennünket a pénzügyek világában. Mindez nem csupán számunkra hasznos: gyermekünket is elindíthatjuk a pénzügyi műveltség útján, és kialakíthatjuk benne a megfelelő szemléletet.

Óriási előnnyel indul a pénzügyileg tudatos gyermek

Az a gyermek, akinek kiskorától fogva formálják a pénzhez való viszonyát, óriási előnnyel indul az életben. Szülőként tulajdonképpen az egyik legfontosabb feladatunk az lenne, hogy tudatos pénzügyi gondolkodást tanítsunk a gyermekünknek.

Hiszen ha nem kell foglalkoznia megélhetési gondokkal, nem kell pénzügyi kihívásokkal küzdenie, akkor arra fókuszálhat, ami igazán boldoggá teszi.

De hogyan neveljük gyermekünket pénzügyileg tudatos felnőtté? A szakemberek számos módszert, eszközt, útmutatást nyújtanak ehhez, amelyhez az interneten is könnyen hozzájuthatunk. Ezek többek között az e célra kifejlesztett játékok, könyvek, mobiltelefonos alkalmazások főleg a kisebbek számára.

Tinédzser gyermekünket a kiskorúaknak szánt bankkártyák és pénzügyi szolgáltatások, sőt a témában megjelenő podcastok, könyvek és műsorok is segíthetik a tudás megszerzésében. A lényeg, hogy felébresszük benne az érdeklődést, és megmutassuk a tanulás fő csatornáit. Mindezek mellett lépésről lépésre bevezethetjük a befektetések világába is, hogy már egészen fiatalon elkezdhesse saját vagyonának gyarapítását.

Felnőttként így érdemes elkezdeni

Ha felnőttként saját magunk szeretnénk pénzügyileg képzetté válni, akkor sincs késő. Jó ha tudjuk, hogy a pénzügyi sikeresség nem csak a bevételeink nagyságán múlik, sőt. Lehet bármilyen magas a keresetünk, ha nem tudunk okosan bánni vele. És egy átlagos jövedelemből is lehet akár jelentős vagyont is felhalmozni, ha értünk az erre alkalmas módszerekhez. Ehhez nem kell zseninek lenni, még csak tehetségesnek sem. Bárki lehet jó befektető, aki megismerkedik az alapvető ismeretekkel, és képes a következetességre.

A szakértők első lépésként a pénzügyi könyveket ajánlják. Érdemes sokat olvasni a témában, hiszen minél több szemléletmóddal találkozunk, annál inkább kitágul a látókörünk, és annál biztosabban mozgunk majd a befektetések világában.

Számos kiváló, befektetésekkel foglalkozó könyv már magyarul is elérhető. Mutatjuk, melyek azok, amelyeket érdemes elolvasni, ha a “pénzügyi alapműveltség” megszerzése a célunk, vagy ha továbbképeznénk magunkat.

Tanuljunk könnyedén Peter Lynch-től

Az egyik ilyen Peter Lynch: Sikerrel a tőzsdén című könyve, amely kezdők számára is kiváló olvasmány, hiszen könnyeden és humorosan vezet be a pénzügyek világába. Lynch az egyik legnagyobb név a befektetések világában: ezt többek közt annak köszönheti, hogy menedzselése alatt a Fidelity Magellan Fund befektetési alap 18 millió dollárról 14 milliárdra nőtt, évente pedig átlagosan 29%-os hozamot ért el.

Laikusok számára is könnyen befogadható könyvéből megismerhetjük azokat az alapelveket és módszereket, amelyeknek segítségével sikeres részvénybefektetők lehetünk. Lynch arra ösztönöz bennünket, hogy az újszerű termékek piacára való bátor belépéssel, de óvatos figyelemmel és körültekintéssel vásároljunk részvényeket.

“Nem csoda, hogy az emberek nyernek az ingatlanpiacon és vesztenek a részvényeken. Több időt töltenek egy jó mikrohullámú sütő megvásárlásával, mint a megfelelő befektetés kiválasztásával.” – írja sajátos stílusában.

Közérthetően átadott, gyakorlatokkal megerősített tudás

Tökéletes “tankönyvként” működhet William A. Rini: Bevezetés a részvények, kötvények, opciók világába című, a kezdők számára is könnyen érthető műve. Nem csupán az egyes pénzügyi termékeket ismerteti meg az olvasóval, hanem a velük való kereskedés kérdéseiben is eligazít. A témaköröket összefoglalás, illetve ellenőrző feladatok zárják – ha tehát lelkiismeretesek vagyunk, tesztelhetjük magunkat, mennyire értettük meg az adott fejezetet.

Hasonlóan ajánlott Benjamin Graham: Intelligens Befektető című, klasszikussá vált műve, amely számos híres befektetőt indított el a siker útján. Bár a könyv 1949-ben íródott, többször is átdolgozásra került, és ma is ugyanolyan haszonnal forgathatjuk.

A cím a hosszú távú befektetéseket előtérbe helyező szemléletmódra utal: Graham emellett teszi le a voksát, érdekes és olvasmányos példákkal, esettanulmányokkal igazolva a hosszú távú gondolkodás érvényességét.

Az omahai bölcs elárulja a titkokat

Warren ​Buffett az elmúlt fél évszázad legsikeresebb befektetője, aki az “omahai bölcs” néven is ismert: a titulust annak köszönheti, hogy 50 éven keresztül, a legkülönbözőbb gazdasági körülmények között is sikeresen teljesített vállalata, a Berkshire Hathaway. A részvénypiaci indexek tartós felülteljesítése olyan bravúr, amelyet valóban csak igen bölcs gondolkodással lehet elérni.

A Berkshire részvényesei számára Buffet közvetlen hangú, bárki számára könnyen érthető, a humort sem nélkülöző levelekben számol be a vállalat eredményeiről – és arról, hogyan sikerült mindezt elérni. A Warren ​Buffett jelenti című kötet ezekből a levelekből áll össze, és rengeteget tanulhatunk belőle: gyakorlatilag a siker kulcsát adja a kezünkbe.

A pénzügyi Biblia

Végül a modern befektetéselmélet atyjának, Philip A. Fishernek a Közönséges részvények, rendkívüli profitok című könyvét is meg kell említenünk, amelyet már 1958-as megjelenésekor az egyik legnagyobb hatású szakirodalmi műnek tartottak.

Népszerűsége ma is töretlen: számos pénzügyi szakember ma is szentírásnak tekinti. A könyv segítségével megérthetjük a vállalatok és a befektetések működését, és képessé válunk sikert hozó pénzügyi döntések meghozására.

Minden adott ahhoz, hogy pénzügyi tudatosságot szerezzünk

A fent említett könyvek segítségével már megszerezhetjük a sikeres pénzügyekhez szükséges alaptudást, melynek mentén elindulhatunk saját utunkon. Ha pedig angol nyelven is könnyen olvasunk, akkor olyan szakirodalmi Kánaán áll rendelkezésünkre, amely egy egész életre való szellemi eledelt kínál.

A könyvek azonban csak kiindulópontot jelentenek: az önfejlesztés a továbbiakban is elengedhetetlen lesz. Azonban első lépésként adhatnak egy olyan szemléletmódot, amely azonnali változást indíthat el pénzügyeinkben, és megmutathatja a gyakorlati megvalósítás irányát.