Szijjártó Indonéziában. Félmilliárd dolláros alap magyar cégeknek

Indonézia és Magyarország ötszázmillió dolláros befektetési alapot hoz létre, hogy a magyar vállalatok szervezetten vehessenek részt az ázsiai ország közlekedési és vízgazdálkodási infrastrukturális fejlesztéseiben – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jakartai tárgyalásai után.

Szijjártó Péter mások mellett találkozott Retni Marsudi külügyminiszterrel, más kormánytagokkal és üzletemberekkel.

Az MTI-nek telefonon nyilatkozva azt mondta, hogy a komoly földrajzi távolság dacára jelentős fejlődésen ment keresztül Magyarország és Indonézia kapcsolatrendszere az elmúlt években.

Számos, kifejezetten komoly technológiai színvonalat képviselő magyar vállalat ért el nagyon komoly piaci részesedést, aminek a jelentősége abban is áll, hogy Indonézia a világ negyedik legnépesebb országa, így komoly bevételre és fejlődési lehetőségre lehet szert tenni – mondta a miniszter.

Kifejezetten azok a magyar vállalatok szerepelnek jól Indonéziában, amelyek magas technológiai színvonalat és magas hozzáadott értéket kínálnak.

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy magyar cég dolgozza ki az elektronikus útdíj bevezetését Indonéziában.

A Fővárosi Vízművek 36 millió dollárért hajtott végre nagyon komoly víztisztítási beruházásokat. Most egy újabb, 150 millió dolláros kötött segélyhitel-programról kezdődtek meg az egyeztetések, amelynek keretében három közkórházat szerelnek fel magyar gyártású onkológiai gyógyászati eszközökkel. Előrehaladott tárgyalások zajlanak három katonai kórház magyar vállalatok általi modernizációjáról is – mondta.

Az elkövetkező években hatalmas infrastrukturális beruházások lesznek Indonéziában. A két ország úgy döntött, hogy 500 millió dolláros közös befektetési alapot hoz létre, megteremtve az intézményes lehetőségét annak, hogy a magyar vállalatok szervezetten vegyenek részt az infrastrukturális fejlesztésekben.

A pénzt a két állam fele-fele arányban adja össze. Az alapot Magyarországon kezelik majd. Az Eximbank hiteleinek felhasználásával 1,5 milliárd dollárnyi infrastrukturális beruházást tudnak végrehajtani magyar vállalati részvétellel Indonéziában – mondta a miniszter.

Szijjártó Péter közölte: a kereskedelmi forgalom alakulásán is látszanak a gazdasági kapcsolatok erősödésének jelei, hiszen a 200 millió dollárt is eléri a két ország egyéves kereskedelmi forgalma.

Az együttműködés érdekében százra növeli a kormány a Magyarországon tanulmányokat folytató indonéz hallgatók számát – tette hozza a külgazdasági és külügyminiszter.