Takarékbank: nehéz év vár az állattenyésztőkre

Javultak az agrárium szereplőinek várakozásai, de jellemzően a növénytermesztők optimisták, az állattenyésztők a magas gabonárak miatt a korábbinál pesszimistábban látják 2021-et – mondta a Takarékbank agrár üzletágának ügyvezető igazgatója.

Hollósi Dávid ismertette, hogy a bank agrár- és élelmiszeripari kilátásokat bemutató Takarék AgrárTrend Indexe 31,8 pontra emelkedett az egy negyedévvel korábbi 30,5 pontról a 48 pontos skálán. A negyedévente összeállított index a bank agrár- és élelmiszeripari ügyfelei közül kiválasztott reprezentatív csoport és a legnagyobb szakmaközi szervezetek megkérdezésén, illetve az elemzők előrejelzésén alapul.

A várakozások leginkább a sertés- és baromfihús szegmensben működő cégeknél kedvezőtlenek, míg a kukorica- és búzatermesztésben dolgozó vállalkozásoknál javultak a legtöbbet – tette hozzá.

Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta: a magyar élelmiszergazdaságban a hatékonyság javítása járulhat hozzá leginkább a sikeres működéshez, különösen az állattenyésztőknél.

Hollósi Dávid az előző évet összegezve elmondta: a 2020-as év mozgalmas volt a magyar agráriumban is, az afrikai sertéspestis továbbra is meghatározó mértékben alakította az agrárpiaci folyamatokat, alkalmazkodni kellett a koronavírus-járvány okozta kihívásokhoz, valamint a madárinfluenza és a kedvezőtlen tavaszi időjárás is nehéz feladat elé állította az élelmiszergazdaságot. Úgy vélte, hogy szegmensenként eltérően, de az agrárium alkalmazkodott a körülményekhez.

Az év legnagyobb nyertesei a szántóföldi növénytermesztők voltak, mert a gabonaárak ötéves csúcsokon járnak, ahogy a fehérje- és olajos növények ára is.

A tavaszi fagykárok a gyümölcstermesztőknél jelentős terméskiesést okoztak, emiatt az előző évinél 20-30 százalékkal magasabbak voltak az értékesítési árak 2020 utolsó negyedévében is. A terület szereplőinek várakozásai kissé javultak az utolsó negyedévben az előző negyedévhez képest.

A tojáságazatban továbbra is kielégítő felvásárlási árakról és keresletről számoltak be a válaszadók, de a takarmányárak emelése hatással volt a tavalyi utolsó negyedévre, emiatt pesszimistábbak a termelők a korábbinál.

A tejágazatban szintén kielégítőek az átvételi árak, az e területen működő vállalkozások várakozásai javultak.

Azokon az állattenyésztési területeken, ahol magas a vásárolt takarmánytól való függőség, a cégek nehéz évre számítanak az idén.

A baromfi- és sertéshús esetében átmenetileg túlkínálatos az európai piac, emellett a takarmányok árába 2021 első negyedévében épülhetnek be az előző év végi magas terményárak. Ezek eredményeként kerülhetnek kettős árnyomás alá az állattenyésztők, a takarmányok áremelkedését a feldolgozói oldalról érkező nyomás miatt nem tudják a vágóállat árában érvényesíteni – fejtette ki Hollósi Dávid.

A szarvasmarhát tenyésztőknél az állattenyésztési divízió mellé jellemzően saját takarmánytermő terület is párosul, így kevésbé kitettek a takarmánypiaci folyamatoknak. A húsmarha termékpálya szereplői optimistábbak voltak tavaly az utolsó negyedévben, mint egy negyedévvel korábban.

Az elemző kiemelte, hogy a hatékonyság növelésével érhető el a költségek csökkentése, hosszabb távon pedig a magasabb jövedelmezőség.