Termékpaletta bővítéssel, mesterember képzéssel erősít a Mapei

A piacon tapasztalható kontármunka elszaporodását a szakemberképzésünk kibővítésével próbáljuk megakadályozni – fejtette ki Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője. Hozzátéve: idén már az alapanyag ellátási nehézségek minimalizálódása mellett további növekedéssel számol a cég.

„Az építőanyaggyártók, az építőiparhoz hasonlóan, az ágazat stratégiai jelentősége miatt a Covid-járvány kirobbanása után sem álltak le és azóta is folyamatosan üzemelnek. Különösen az első időszakban ez azért jelentett komoly kihívást, mert természetesen mi is mindent megtettünk azért, hogy a munkatársaink számára a maximális egészségügyi biztonságot megteremtsük”- értékel Markovich Béla. Hozzátéve, hogy a pandémia kirobbanása után, 2020-ban emellett még a logisztikai láncok összeomlása miatti alapanyaghiány is komoly nehézséget okozott.

Elmondása szerint ehhez képest a 2021-es év már könnyebbséget jelentett azzal, hogy a járványhoz kötődő veszélyeket jelentősen lecsökkentette az oltóanyagok megjelenése. Ugyanakkor az alapanyaghiány továbbra is megnehezítette a piaci munkát.

A ragasztók, fugázók, vízszigetelési termékek, festékek, hőszigetelési rendszerek gyártójaként különösen a polimer adalékanyagokhoz kötődő termékcsoportok esetében érezték az alapanyaghiányt. Aminek meglátása szerint elsősorban az volt az oka, hogy a gyártók nem voltak felkészülve az ingatlanpiaci beruházások olyan mértékű felfutására, mint amilyen a járványidőszak ellenére bekövetkezett. De emellett a hiány kialakulásában olyan, vis maiorok és nem várt káresemények is szerepet játszottak, amelyek jelentős termelési kapacitások kiesését jelentették.

„Szerencsére a forgalom mindennek ellenére is nagyon szépen alakult tavaly. Abban, hogy ez így legyen, az is szerepet játszott, hogy jelentősen növeltük az alapanyag készleteket: igyekeztünk előre gondolkodni és a megszokottnál jóval korábban rendelni. Emellett, különösen azoknál a termékeknél, amelyek közvetlenül az anyavállalattól érkeztek, magam is beszálltam az alapanyag beszerzésbe, napi kapcsolatot tartva azért, hogy a magyar piac számára szükséges árumennyiséget biztosítani tudjuk”- fejti ki a cégvezető.

Markovich Béla úgy érzi, menedzserként ebben az időszakban az jelentette számára a legnagyobb nyomást, hogy a példátlan helyzetben – más iparágak szereplőivel egyetemben – neki is szembesülnie kellett azzal, hogy miközben a piaci kereslet megvan, a legjobb szándék ellenére sem tudnak minden igényt kielégíteni és amit ki tudnak, ott is jelentős csúszásra kell számítani. Ez pedig nemcsak a cégvezetőnek, hanem a területért felelős menedzserek, valamint frontvonalban dolgozó munkatársak számára is frusztráló volt, amit vezetőként szintén neki kellett kezelnie azzal, hogy nyugtatni próbálta a kollégákat.

„Most már szerencsére nem az ellátási láncok összeomlásáról beszéltünk, hanem csak arról, hogy még akadnak szállítási fennakadások. Mindebben az is benne van, hogy januárra-februárra a korábban megszokott szintre esett vissza a kereslet, de ami ennél is fontosabb, időközben jelentős áremeléseket hajtottak végre az alapanyaggyártók. Így viszont mi is, még ha nem is a korábban megszokott, de már vállalhatóan rövid határidőkkel tudunk szállítani.”

A cégvezető hozzátette: az iparági prognózis már nem számol további komoly áremelkedéssel, ugyanakkor illúzió lenne az gondolni, hogy a logisztikai láncok helyreállása az árak csökkenésével is együtt jár majd. Mondván a vegyi alapanyag gyártás rendkívül beruházás igényes, ráadásul nem is látszik, hogy bárki belekezdett volna egy olyan jelentősebb beruházásba, aminek amúgy is csak évek múlva láthatnánk az eredményét.

„Az eddigi adatok alapján 2022 is ígéretesnek tűnik- tette hozzá a 27,7 milliárd forgalmú, tavaly 22 százalékos növekedést elért vállalat vezetője – amiben az is szerepet játszik, hogy miközben a járvány újabb hullámának hatására tavaly év végére több helyen, érezhetően lelassult a kivitelezés most ismét kezd magára találni az ágazat és több projektet is igyekeznek befejezni. Emellett a CSOK és a lakásfelújítási program is komoly keresletet generált és azzal számolunk, hogy ennek lezárultáig, 2022 végéig még egy újabb lendületet vesz a lakossági felújítás piaca”- fejtette ki Markovich Béla.

Aki szerint különösen ezen a területen még az alapanyaghiánynál is nagyobb gondot jelent a megfelelő szakemberek hiánya. Ami sem az alapanyaggyártóknak, sem a megrendelőknek nem jó, mert az egyre gyakrabban tapasztalható kontármunka eredményeként nem olyan színvonalú munka születik, ami a termékek magas minősége kapcsán elvárható lenne.

A Mapei a szakemberképzés elkötelezett híveként ezért ismét felerősíti azokat a szakember képzéseit, amelyeket a járványhelyzetben elsősorban online volt kénytelen megtartani. Ehhez kötődően, kibővített tematikával kerül sor a Mapei által minősített szakember képzésre. Amelynek keretében a jelentkezők olyan plusz tudást is megszerezhetnek – például a nagylapos burkolás kapcsán – ami ugyan nem tartozik a termékeik kivitelezéséhez kapcsolódó szűken vett szakmai elvárásokhoz, de olyan többlet tudást adnak, amivel az átlagosnál is értékteremtőbb munkát tud elvégezni – és ezzel nagyobb bevételre tud szert tenni -, a négy napos képzést elvégző mester. A Mapei emellett tovább folytatja azokat a mesterember képzéseit is, amelynek keretében még a klasszikus szakmai mesterfogásoknál is többrétű tudást kapnak a jelentkezők, akik megismerkedve a cégvezetéshez, pénzügyhöz, HR és marketing feladatokhoz kapcsolódó legújabb tudással, már nem csak jól, de eredményesebben is tudnak majd dolgozni a jövőben.

A Mapei számára a szakemberképzés azért is központi elem, mert az évről-évre megújuló árupalettájuk 2022-ben két új vakolattal egy ragasztóval és egy epoxi design termékkel is kibővül.

„A versenyképesség erősítésért folyamatosan fejlesztjük termékeinket. Ehhez kötődően három cél lebeg a szemünk előtt. Az egyik, hogy a fenntartható fejlődést szolgálva, termékeink a lehető legnagyobb arányban tartalmazzanak újrahasznosított alapanyagokat. A másik cél is a zöld szemlélethez kötődik: mindent megteszünk azért, hogy a termékeinkben minimalizáljuk az emberi egészségre ártalmas alapanyagokat. A harmadik fókuszpont pedig az, hogy miközben az építőiparral szemben is egyre nagyobb elvárás az, hogy a kivitelezési határidők lerövidüljenek, mi is igyekszünk olyan technológiákat kifejleszteni, olyan termékeket előállítani, amelyek az élőmunkát kiváltva, ezt elősegítik.”

Markovich Béla ugyanakkor fontosnak tartja azt is, hogy miközben az építőiparban is lerövidül a kivitelezés határideje, a fenntarthatóság iránt elkötelezett Mapei a fejlesztései során továbbra is arra törekszik, hogy folyamatosan növelje termékeinek élettartamát, hogy azok ezáltal is hozzájáruljanak a környezeti lábnyom csökkentéséhez.

Érsek M. Zoltán