Tetszik nem tetszik, könyörtelenül támad a slim fit

Fotó: Stylist.fr

A Z generáció egy újabb ezeréves divatirányzatot hoz vissza: elérkezett a skinny farmer reneszánsza. Az A listás világsztárok és a legnagyobb divatmárkák egyaránt behódoltak a slim fit őrületnek.

Annak ellenére, hogy a Gen Z, vagyis a Z generáció néhány éve még cikinek nyilvánította az ezredfordulós főszereplőt, a combot szorító farmert, amelynek felhúzásához néhány rántásra és némi akrobatikára van szükség – ma már olyan globális sztárokon, mint Bella Hadidon, Emily Ratajkowskin és a színész Robert Pattinsonon is ilyet látni – számol be a New York Post.

Nem véletlen, hogy a Miu Miu, a Gen Z kultikus követőivel rendelkező divatház is szűk farmereket küldött a 2024-es őszi/téli kifutóra, és ugyanebben a szezonban a Balenciaga és Alexander McQueen is szűk farmereket dob piacra.

Eközben a népszerű Instagram-oldal, a @databutmakeitfashion arról számolt be, hogy a skinny farmer keresések 50%-kal emelkedtek az év elején. A TikTok-on pedig az alkotók mutatják meg, hogyan kell a skinny farmert stílusosan viselni – egyesek még a saját archívumukban is kutakodtak, hogy előássanak egy-egy régebbi példányt.

Emily Ratajkowsky tavaly őszi laza karcsúsított farmerja. Fotó: GC Images

Az „indie sleaze” esztétika – amit a sötét szemceruza, a vékony sálak, a szűk farmer, a csíkok, a háló és a gepárdminták jellemeznek – a Tumblr fénykorára, a korai és a 2010-es évek elejére emlékeztet, amikor Kate Moss, Alexa Chung és az Olsen ikrek az éles, alternatív divat látomásai voltak. Ez még a Z generáció melegítőnadrág-farmer hibridjei előtt volt, amikor az ezredfordulósok számára a sokat vitatott „jegging”, (ami a jeans és a leggings szóból ötvözve a nagyon szűk, rugalmas, a testre szorosan símuló derék nélküli nadrág) volt a viselet, ami később az ultravékony farmerek arany standardjává vált.

„A divatiparban minden, ami kimegy, végül visszatér” – mondta Shelby Goldfaden, az M.M.LaFleur kereskedelmi igazgatója. „Egy olyan időszakból lépünk ki, amelyet a laza szabás dominált, és a skinny farmerek elegáns sziluettet kínálnak, amely jól párosítható alkalmi és öltöztető felsőkkel. Emellett ideálisak a statement lábbelik bemutatására is, amelyeket idén ősszel mindenhol látni fogunk.” Utalva arra a trendi cipőfajtára, ami egy teljesen hétköznapi összeállításhoz adva is rögtön odavonzza a tekintetet.

A karcsúsított nadrág szöges ellentétben áll a bő szabású nadrágokkal, amelyek már régóta divatosak. Drake túlméretezett khaki nadrágja az év elején terjedt el, míg az olyan sztárok, mint Billie Eilish, a bő ruhadarabok korai alkalmazói voltak. Goldfaden szerint a kényelem előnyös lehet azoknak, akik hajthatatlanul ellenzik a szűk farmereket, amelyek ráadásul „túlságosan ismerősnek vagy elavultnak tűnhetnek” néhány divatrajongó szekrényében.

A Balenciaga őszi/téli 2024 showja. Fotó: Gamma-Rapho via Getty Images

„A formák jönnek-mennek, de a manapság uralkodó oversize sziluett egyik kedvencem az, hogy viselője egyszerre tud irányadónak és nagyon kényelmesnek tűnni” – mondta a GQ-nak Michael Kardamakis, az Endyma nevű vintage kiskereskedés alapítója, hozzátéve, hogy »már nem divatbaki, ha valaki rendkívül kényelmesnek akarja érezni magát«.

Miközben a vékony farmerek egykoron a stílus csúcsát jelentették, az iparági szakértők most drukkolnak, hogy irigylésre méltó visszatérésük olyan megújult stílussal járjon, amely tükrözi a mai kényelem iránti preferenciát is. „Úgy gondolom, hogy minden trend, amely megjelenik, a divatfogyasztókat valamilyen bölcsességgel ruházza fel, amely aztán megmarad” – mondta ezzel kapcsolatban Michael Kardamakis.

Érsek M. Zoltán

Címlapfotó: numero.com