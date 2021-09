Tippek, ha egészségbiztosításon gondolkozol

Tekintsük át az egészségbiztosítók weboldalait,

Választhatunk például olyan portfóliót, amelyben korlátozott az egy évben igénybe vehető szolgáltatások száma, így a díja is kevesebb. Nagyobb rászánt összegért olyan szerződést is köthetünk, ahol a vizsgálatok, vagy beavatkozások száma nincs maximalizálva, vagyis igény szerint egy évben bármennyi ellátást igénybe vehetünk. Emellett pedig a drágább szolgáltatások tartalmazhatnak olyan magas szintű diagnosztikai vizsgálatokat is (például MRI, CT), amelyek egy alapcsomagban nincsenek benne.