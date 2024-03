Több, mint telefon: az iSTYLE új prémium Apple üzlete a KKV-kat is célozza

Az Apple termékek vezető hazai viszonteladója az iSTYLE, második Apple Premium Partner üzletét nyitotta a Westend City Centerben.

Miután az első iSTYLE Apple Premium Partner üzlet az Árkádban mind árbevételben, mind kosárértékben kétszámjegyű növekedést hozott tavaly a cégnek, a hálózat ezt a trendet tervezi folytatni a Westend City Centerben megnyílt, az Apple új kiskereskedelmi üzletkoncepciója alapján kialakított második APP üzletével is. Az első üzletnél nagyobb alapterületen, közel 150 négyzetméteren megnyílt második, kiemelt márkaboltban a továbbra is hangsúlyos szeletet képviselő, a magánfelhasználók számára nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások mellett a vállalati partnerek, köztük a KKV szektor számára nyújtott szolgáltatásokra is nagy hangsúlyt fektet.

Ennek szellemében az Apple termékek mellett az iSTYLE átfogó, egyedi igényekre szabott B2B megoldásokat kínál a vállalati partnerei számára. Az eszközbeszerzéstől a telepítésig és folyamatos támogatásig komplex üzleti szolgáltatásokat biztosít, melyek célja a munkahelyi termelékenység és hatékonyság növelése mind IT, mind HR, mind pénzügyi területen.

Ezt az irányvonalat erősíti annak a kutatásnak az eredménye is, amelyben a nemzetközi kutatócég, a Forrester a Mac-ek vállalati környezetre gyakorolt gazdasági hatásait vizsgálva megállapította: az Apple termékekkel csökkenő IT támogatási és üzemeltetési költségekkel, kevesebb meghibásodással és gyorsabb javítással lehet számolni. 50 százalékkal kisebb az adatbiztonsági kockázat, gyorsabban megtérülnek a hardver és szoftver költségek, miközben 5%-os teljesítménynövekedés és 20%-os javulás mutatkozik a Mac-et használó munkavállalók megtartásában

Az Apple Mac-ek intuitív felhasználói felülettel rendelkeznek, amely segíti a dolgozókat a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzésben. A jobb felhasználó élmény miatt az Apple eszközök bizonyítottan nagyra értékelt céges juttatások a dolgozók körében, amelyek egyaránt támogatják az értékes munkaerő megszerzését és megtartását.

Az iSTYLE ehhez az Employee Choice és Employee Purchase Programjaival járul hozzá, amelyek keretében a munkavállalók havi törlesztőrészlet fejében jobb eszközre válthatnak, vagy magáncélra kedvezményesen vásárolhatnak.

– érsek mz –