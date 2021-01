Tőzsde – Erős kezdés Amerikában

Indexemelkedéssel indult a keddi kereskedés az amerikai érékpapírpiacokon.

A DJIA-30 index 0,24 százalékos, az S&P-500 index 0,74 százalékos, a Nasdaq Composite index 1,04 százalékos emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést.

A befektetők nagy reményeket támasztanak a gazdasági fellendülés iránt. A napokban elkezdődött negyedik negyedéves tőzsdei eredmény beszámoló szezon publikációi több esetben is a vártnál jobb adatokkal szolgáltak. A Goldman Sachs nyeresége például több mint megduplázódott, a pénzintézet részvénye a tőzsdén kívüli forgalomban két és fél százalékkal erősödött a nyitás előtt. Várakozáson felüli eredményt ért el a Bank of America, a JPMorgan, a Citigroup és a Wells Fargo is.

Elemzők a negyedik negyedévre közel 8 százalékos nyereségcsökkenést várnak az egy évvel korábbihoz képest az S&P-500 index tagjaitól, az idei első negyedévre azonban már 16 százalékos növekedést.

Az olajár kedden emelkedett a hét elején publikált váratlanul kedvező kínai makrogazdasági adatoknak köszönhetően. A kínai ipari termelés decemberben március óta a legnagyobb mértékben, 7,3 százalékkal nőtt éves bázison. Az ország bruttó hazai terméke pedig 2,3 százalékkal nőtt tavaly, miközben a Világbank 2 százalékra, az IMF pedig 1,9 százalékra számított. A kedden publikált adatok alapján a kínai olajfinomítók termelése 3 százalékal új rekordra emelkedett 2020-ban.

Az amerikai piacok nyitásakor a Brent 1,99 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 55,84 dolláron, a WTI ára pedig 1,13 százalékkal 53,01 dollárra emelkedett.

Az eurót 0,55 százalékkal jegyzik erősebben 1,2142 dolláron, az arany spot ára 0,19 százalékkal unciánként 1840,53 dollárra emelkedett.