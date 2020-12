Tőzsde – Vegyes kezdés New Yorkban

Vegyes indexekkel indult a kereskedés kedden az amerikai értékpapírpiacokon. A befektetők fenntartásokkal fogadták a koronavírus-válság enyhítésére elfogadott amerikai gazdaságélénkítő csomagot. Aggodalmat keltett köreikben emellett az új vírustörzs nagy-britanniai megjelenése is.

A DJIA-30 index 0,05 százalék csökkenéssel, az S&P-500 index 0,06 százalék csökkenéssel, a Nasdaq Composite index pedig 0,28 százalék emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést.

A vártnál jobbnak bizonyult harmadik negyedévi GDP-növekedés mellett a Nasdaq Composite index emelkedéséhez hozzájárult az Apple nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban elért két százalékos erősödése is. Médiajelentések szerint ugyanis az Apple 2024-től elektromos autókkal is megjelenik a piacon. A Tesla részvénye is erősödött kissé a tőzsdén kívüli forgalomban a keddi nyitást megelőzően, miután az S&P-500 index tagjaként eltöltött első napján, hétfőn hat és fél százalékkal esett az árfolyama.

Az olajár folytatta a csökkenést a hétfői három százalékos esés után. Az olajárat az új vírustörzs megjelenése miatt a kereslet várható alakulásával szemben felmerült aggodalmak terhelik meg.

A Brent nyersolaj ára 1,34 százalékkal állt alacsonyabban az amerikai kereskedés kezdetén a nemzetközi kereskedelemben hordónként 50,23 dolláron, a WTI ára 1,61 százalékkal 47,20 dollárra csökkent.

Az eurót 0,11 százalékkal jegyzik gyengébben 1,2228 dolláron, az arany spot ára 0,14 százalékkal unciánként 1879,55 dollárra emelkedett.