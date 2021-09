Tőzsdézhetek úgy is, ha nem értünk hozzá 

Tőzsdézni úgy, hogy nincs meg hozzá a szükséges tudásunk vagy időnk? Erre is van lehetőségünk: tulajdonképpen „bérelhetünk” magunknak szakértőt. A privátbanki szolgáltatással nemcsak magasan képzett, akár helyettünk tőzsdéző szakember munkáját kapjuk meg, de olyan befektetési lehetőségeket is, amelyek csak rajta keresztül érhetőek el.

Ha azt a szót halljuk, hogy tőzsde, azonmód két, egymással ellentétes gondolat jut eszünkbe: a tőzsdézéssel sokat lehet keresni – és sokat lehet bukni is. Hiszen a befektetések világában a hozam és a kockázat mindig is kéz a kézben járt: minél magasabb a várható nyereség, annál kockázatosabb a befektetés. Voltaképpen ez így is „igazságos”. A biztonságnak meg kell fizetni az árát (mérsékeltebb hozam), a kockázatnak pedig komolyabb tétre (nagyobb potenciális nyereségre) van szüksége, hogy legyen miért vállalni.

Okosan tőzsdézve jóval nagyobb nyereségre tehetünk szert, mintha megtakarításunkat, vagyonunkat például egy garantált hozamú államkötvénnyel próbálnánk meg gyarapítani. Igen ám, de az „okosan” nem pusztán megfontolt döntéseket, érzelmektől mentes, higgadt magatartást jelent: bizony, idő befektetést és jelentős pénzügyi szakértelmet is kíván.

Attól még, hogy nincs időnk vagy pénzügyi tudásunk, nem kell lemondani a tőzsdézésről

Így hát bármennyire is vonzó a tőzsdézés által elérhető nagyobb nyereség, sokan lemondanak róla. Vagy azért, mert nem értenek kellő mélységekben a pénzügyekhez, vagy azért, mert nincs idejük arra, hogy már tettrekészen várják a tőzsde nyitását, nyomon kövessék a változásokat, és azoknak fényében meghozzák a szükséges döntéseket. Ám van egy olyan lehetőség, amellyel különösebb szakértelem és idő, energia ráfordítása nélkül is tőzsdézhetünk: ez nem más, mint a privátbanki szolgáltatás. A privátbankok segítségével úgy lehet tőzsdei befektetésünk, hogy egy magasan képzett pénzügyi szakember vállalja át tőlünk a tőzsde figyelését, a kereskedést és akár a szükséges döntések meghozatalát is.

Béreljünk időt és szakértelmet!

Így tulajdonképpen “béreljük” a tőzsdézéshez szükséges időt és szaktudást: méghozzá nem is akármilyet! A privátbankárok felsőfokú szakirányú végzettséggel, és általában minimum 5-10 éves releváns szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Ráadásul a privátbank szolgáltatás jóval többet takar, mint egy szakember tudásának és idejének igénybevételét – segítségével olyan lehetőségekhez is hozzájuthatunk, amelyekre „mezei” befektetőként esélyünk sem volna. Mindjárt mutatjuk, mit is jelent pontosan mindez.

A privátbank a legmagasabb szintű pénzügyi szolgáltatás, amelyet a bankok és vagyonkezelő cégek biztosítanak a nagyobb összegű vagyonnal rendelkező lakossági ügyfelek számára. Tulajdonképpen egyfajta „VIP-klub”, amelybe jellemzően 25 millió forintos vagyonnal lehet belépni. Ez a belépési limit azonban bankonként eltér, így egy megfelelő közvetítővel akár 10 millió forinttól is sikerülhet a jeles „klub” tagjává válnunk.

A privátbankár: tudás, tapasztalat, és hozzáférés

Privátbanki ügyfélként természetesen exkluzív környezetben ügyfélbarát kiszolgálásban van részünk, privátbankárunkkal pedig akár az általunk megjelölt helyen és időben is találkozhatunk, amikor is beszámol befektetéseink alakulásáról. A privátbankár ugyanis kérésünknek megfelelően általában befektetési tanácsokkal segíti vagyonunk gyarapítását, de akár bizalmi vagyonkezelés keretében ő maga fekteti be a pénzünket. Ez esetben ő kezelheti akár a hiteleinket, bankszámláinkat is. Rajta keresztül pedig elérhetünk olyan befektetéseket is, amelyekre más módon egyáltalán nem nyílna lehetőségünk – erről a későbbiekben részletesen írunk még.

Ha tehát rendelkezünk egy nagyobb összegű vagyonnal, és szeretnénk belépni a tőzsde világába, akkor kézenfekvő választás a privátbanki szolgáltatás: a privátbankár kimagasló szakértelmével valósíthatjuk meg a tőzsdei tranzakciókat, akinek díjazása függ az elért eredményektől is, így sikereinkben kifejezetten érdekelt. Amennyiben mi magunk is aktívan szeretnénk részt venni a kereskedésben, a privátbanki befektetési tanácsadás lesz a számunkra megfelelő szolgáltatás. Jellemzően ez a legelterjedtebb megközelítés.



A privátbankár ez esetben összeállítja a befektetési ajánlatokat, és elmondja, melyik lenne a legjobb számunkra, a végső döntést azonban minden pénzügyi tranzakció előtt nekünk kell meghozni.

A bizalmi vagyonkezelés esetén hátradőlhetünk a fotelben

Ha nem szeretnénk ezzel foglalkozni, akkor kérhetünk bizalmi vagyonkezelést is: ekkor a privátbankár felméri igényeinket, kockázatviselési hajlandóságunkat, és – szigorú szabályozás mellett – ennek fényében már önállóan hozza meg a pénzügyi döntéseket, és teszi meg a konkrét pénzügyi lépéseket. Ezáltal akár úgy is tőzsdézhetünk, hogy csupán a befektetéseink eredményéről kapunk folyamatos tájékoztatást, egyébként pedig akár az is elképzelhető, hogy fogalmunk sincs, épp milyen tranzakcióval sikerült elérni az eredményt. (Természetesen beletekinthetünk a konkrét tranzakciókba, és a privátbankárnak adott felhatalmazást is bármikor visszavonhatjuk, így a vagyonunk feletti fő kontroll ez esetben is a mi kezünkben marad).

Amihez csakis egy privátbankáron keresztül juthatunk hozzá

A privátbankárnak azonban nemcsak az ideje és szakértelme hoz pénzt a konyhára: mint már említettük, általa különleges, egyébként nem elérhető befektetésekre nyílik lehetőségünk. Egyrészt a privátbankár révén speciális termékekhez is hozzájuthatunk: kereskedhetünk befektetési alapokkal a világ minden tájáról, olyan származtatott termékekkel, mint az olaj, a kakaó vagy a fémek, de hozzájuthatunk más országok állampapírjaihoz, kisebb országok tőzsdéihez is. A privátbankár összetett ügyleteket, különleges befektetéseket is meg tud számunkra valósítani például az opciókkal, és befektethet számunkra árfolyam-változásokhoz igazodva vagy épp tőkeáttételes kereskedéssel.



Másrészt pedig a privátbankár megteheti, hogy több ügyfelének pénzét összeadva megvásárol egy olyan nagy összegű terméket, amely meghaladná anyagi keretünket. Így más befektetőkkel “összefogva” már mi is részesülhetünk egy ilyen nagyobb volumenű befektetés eredményeiből.

A privátbanki szolgáltatás tehát messze nem csupán azt nyújtja, hogy kiemelkedő szakértelemmel, bennfentes tudással, hosszú évek tapasztalatával tőzsdéznek helyettünk. Egész egyszerűen olyan kapuk vannak nyitva a privátbankárok előtt, amelyek kisbefektetők, egyéni kereskedők előtt zárva maradnak. Jellemzően ilyenek azok a vállalati kötvények, amelyek csak kiemelkedően magas összegért vásárolhatók meg, vagy épp tőzsdén kívül forognak (ezek az úgynevezett Over The Counter, azaz OTC-termékek).

Hogyan kérhetünk privátbanki szolgáltatást?

A privátbanki szolgáltatás kétféle lehet attól függően, hogy van-e banki háttere, vagy sem. Banki hátterű szolgáltatásnál a bankok egy része eleve felajánlja nagyobb vagyonnal rendelkező ügyfelei számára a privátbanki szolgáltatást, máshol viszont külön kérnünk kell ezt. A banki hátterű szolgáltatás esetében privátbankárunk egyszerre intézheti minden pénzügyünket, rálátunk a teljes termékpalettára, valamint saját bankunknál bankszámlánkkal, bankkártyánkkal kapcsolatos kedvezményeket is kaphatunk.



A másik lehetőség, hogy független privátbanknál vesszük igénybe a szolgáltatást. Bár ez esetben a fent említett banki lehetőségektől elesünk, mégis elképzelhető, hogy jobban járunk.

Egyrészt ugyanis minden privátbanknál mások a belépési limitek, a költségek és a kínált exkluzív szolgáltatások, másrészt pedig a független szolgàltatók szélesebb körben férnek hozzá az egyes pénzügyi termékekhez. A független privátbankárok sikerdíjai magasabbak lehetnek, azonban ez az árkülönbség könnyedén megtérülhet egy-egy speciális befektetés révén, hiszen maguk is motiváltak befektetéseink növelésére.



A privátbanki szolgáltatásért ugyan fizetnünk kell, de behozza az árát, hiszen segítségükkel olyan tőzsdei befektetéseket érhetünk el, amelyekre egyéni kereskedőként nem lenne lehetőségünk.



Természetesen körültekintőnek kell lenni abban, hogy hol választunk privátbankárt, ám ebben is kapunk segítséget. Az investopedia oldalán megismerhetjük a kiválasztás legfőbb szempontjait, de akár független pénzügyi tanácsadók javaslatait is kérhetjük a számunkra leginkább megfelelő privátbanki szolgáltatás megtalálásában.



Egyben azonban biztosak lehetünk: a tőzsde világába a privátbanki szolgáltatás segítségével úgy léphetünk be, hogy magasan képzett és sikereinkben anyagilag érdekelt pénzügyi szakemberek irányítják a döntéseinket, és olyan kulcs van a birtokukban, amelyek mások számára zárt kapukat is szélesre tárják. Nem kell tehát értenünk a tőzsdézéshez, ha élni szeretnénk az előnyeivel: a privátbanki szolgáltatással különösebb időbefektetés és hozzáértés nélkül is esélyünk nyílik a tőzsdei hozamokra.