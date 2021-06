‘Travel is back!’ – Az Airbnb felkészült a poszt-COVID turizmusra

A piacvezető magánszállás közvetítő az átalakult utazói elvárásokhoz igazodva maga is megújult: nagyobb rugalmasság a foglalásnál és a lemondásnál, jönnek a last minute ajánlatok. A nyárra hatalmas fellendülésre számítanak az Airbnb-nél.

’Travel is back!’

2020-ban világszerte kevesebb, mint 400 millió ember utazott nyaralni. 2019-ben még 1,4 milliárdnál is többen. A COVID előtti számot biztos, hogy idén sem sikerül megközelíteni, de a jól haladó oltási kampányoknak köszönhetően a szakemberek komoly növekedésre számítanak 2020-hoz képest.

’Travel is back!’ – hangzik az Airbnb új szlogenje. A piacvezető magánszállásközvetítő platform számos újítással készül az újrainduló, de átalakuló idegenforgalomra. Ahogy alapításakor, úgy most is forradalmasítani akarja a turizmus.

A számok azt mutatják, hogy az Airbnb a válsága alatt is az idegenforgalmi megkerülhetetlen szereplője maradt. A cég statisztikája szerint a szállásajánlatokra az élesítésük utáni negyedik napon már volt foglalás.

Flexibilitást kínál

Az új koncepcióról a 2007-ben startupként indult Airbnb alapítója, Brian Chesky tájékoztatta a sajtót május végén New York-ban. Szerinte minden idők legnagyobb visszaesését sosem látott fellendülés fogja követni. „Azonban, ahogy a pandémia megváltoztatta a mindennapi életet és a munkavégzést, átalakítja az utazási szokásokat is.”

A 39 éves Chesky szerint a poszt-COVID korszak utazói zsúfolt városok és tengerpartok helyett a természetbe vágynak. A szállásfoglalásnál pedig flexibilitást várnak el: last minute foglalás, nagyvonalú lemondási kondíciók, a nyaralás helybeni meghosszabbítása.

Az új trend: családdal a természetbe, hosszabb időre

Népszerű a januárban bevezetett nyaralás közbeni hosszabbítás lehetősége: már több, mint 100 millió alkalommal éltek az airbnb-zők az oldal által az üdülés alatt felkínált 1, 3 vagy 7 napos hosszabbítási lehetőséggel. Ez különösen igaz a nagyvárosokra. A metropolisziokban foglalók 35 százaléka elfogadta az ajánlatot. Szívesen maradtak még, ha úgy látták, hogy a járványügyi korlátozások kevésbé szigorúak, mint ahogy számítottak rá, esetleg lazultak, vagy kevésbé befolyásolták az ott-tartózkodást, mint gondolták.

Az igazi sláger azonban a vidék lett. 2019-ben még csak 10, 2021-ben már 22 százalékot tett ki a kistelepülési foglalások aránya. Ezzel párhuzamosan 24 százalékkal nőtt a tartózkodási idő. Általános tapasztalat a COVID óta, hogy az airbnb-zők kevesebbszer, de hosszabb időre utaznak.

Korábban a tipikus utazók az egyedülállók és a párok volt. A pandémia kitörése óta a foglalók többsége népesebb családjával utazik. Ezért nagyobb az igény a legalább öt ágyas szállásokra. Ehhez is igazodott az Airbnb kínálata: 2019-ben 35, 2021-ben már 54 százalék volt az arányuk.

Az utazási szokások átalakulását jól mutatja Itália példája. Korábban a művészettörténeti és építészeti szempontból egyedülálló városok vonzották az utazók döntő többségét. Viszont 2021 eddig eltelt időszakában a foglalások 37 százalékából a falusi turizmus profitált. A legalább öt ágyas szálláshelyek aránya pedig 21-ről 37 százalékra nőtt.

Újdonságok a szálláskeresőknek

A tavalyi évtől eltérőn az Airbnb-nél nem csak a szezon közben akarnak reagálni a változó igényekre. Chesky bízik benne, hogy a most, tehát a még a szezon előtt bevezetett újítások ki fogja elégíteni az utazók módosult igényeit.

A honlap felülete és a foglalás menete több, mint 10 ponton változott az üzenet küldő-fogadó rendszertől a szabadidős tippekig. A megújult Airbnb eddig az oldalak által kínált 42 nyelvből 11-en érhető el. Magyarul még nem.

Az airbnb-zők minden foglalásnál részletes leírást kapnak a szállás megközelítéséről, és az oldal – igény esetén – több szabadidős lehetőséget is kínál a korábban megszokottnál részletesebb leírással. Ennek részeként az Airbnb együttműködésbe kezdett több helyi idegenforgalmi szolgáltatóval és nemzeti turisztikai ügynökséggel. Utóbbi pikantériája, hogy korábban az állami hatóságok perben, haragban álltak az Airbnb-vel, amiért rontja a hagyományos szállasadók üzletét és kivonja az ingatlanokat a bérlakáspiacról. Most mindkét oldalról változott a hozzáállás: a politikai és az Airbnb is a turizmus felpörgetésében érdekelt.

Új filterekkel bővült az oldal keresője, hogy csak az airbnb-zők egyéni igényeinek leginkább megfelelő szállások jelenjenek meg az ajánlatok között. Ezzel párhuzamosan az ajánlattevőknek még több információt kell közölniük a szállásokról. Például meg kell adniuk, hogy ha van, milyen a fűtés: elektromos konvektor, légkondicionáló, egyedi vagy központi.

Az átalakuló ügyfélkörhöz és a pandémia miatt változó preferenciákhoz igazodó újdonság a családi kezdemény és az új típusú szállások, mint például a kemping saját vagy a szállasadótól bérelt lakókocsival vagy sátorral, valamint a kistelepülési családi ház és a ranch.

Könnyítések a szállásadóknak

Chesky hangsúlyozta, hogy a változtatásoknál nem feledkeztek meg a szállásadókról sem. Egyrészt egyszerűbb új szállásadóként megjelenni az oldalon, új hirdetést feltölteni és a meglévőket kezelni. A honlap az eddigieknél többet segít az ideális tartalmú és vizuális megjelenésű hirdetés elkészítéséhez.

Ezeken túl az Airbnb már a foglaláskor sokkal megbízhatóbb információt küld a bevételről, ami a költségek levonása után a szállásadót megilleti. A mellett azonban továbbra is kitartanak, hogy habár az airbnb-zőknek a foglaláskor kell kifizetniük a teljes árat, a szállásadók csak az első éjszaka után kapnak előleget és csak az ott-tartózkodás végeztével a teljes összeget.

További újdonságként a szállásadóknak sokkal több lehetőségük lesz a honlapon keresztül feláras kiegészítő szolgáltatásokat, például szervezett városnézést vagy túravezetést kínálniuk. Ehhez több információt fognak kapni az Airbnb-től a foglaló személyéről és utazási preferenciairól, hogy személyre szabott ajánlattal tudjanak előállni.

Rugalmasság

A legfontosabb változtatásoknak azokat tartja Chesky, amely rugalmasabbá teszik a foglalást és az utazást. Ezek érintik az utazás idejét, a szállás fajtáját és helyét is.

Lehetőség van például szállástípusra keresni a desztináció és az időpont megadása nélkül. A keresés után az Airbnb folyamatosan küldi az aktuális ajánlatokat. Ha pedig az utazni vágyó megtalálta az ideális célállomást, szállást és időpontot, de egy vagy több paraméter nem felel meg neki, megadhatja ezeket, az oldal pedig értesíti, ha kedvező változás áll be, például olcsóbb lett a szállás. További újításként az oldal a keresési paraméterek alapján alternatív célállomásokat, időpontokat, illetve szállásokat kínál fel, amire az airbnb-ző magától nem gondolt, viszont megfelelne az elvárásainak.

Több és gyorsabb segítség

Az oldal egy új automata felülettel bővült, ami probléma esetén az Airbnb tapasztalataira alapozva azonnal megoldásokat kínál. A szállásadók és az utazók részéről azonban éppen az volt visszatérő kritika, hogy gond esetén írásban nagyon nehéz, telefonon pedig szinte lehetetlen kapcsolatot felvenni az Airbnb asszisztenseivel. A menedzsment erre reagálva megduplázta a call-centerben dolgozók számát. Az oldal által használt mind a 42 nyelven érezhető javulást ígérnek. „30 percen belül szóbal vagy írásban minden problémára reagálni fogunk” – érzékeltette Chesky, mit jelenteni a gyakorlatban a létszámbővítés.

Petrus Szabolcs